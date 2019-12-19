2019-12-19T13:43:14+03:00
Общество

Шторм утих, но зима не придет: И в январе в Петербурге ждут наводнений

Новый год горожане будут встречать без снега и в -3 градуса
Петр КИБЕР
Поделиться:
Дамба спасла Петербург от наводнения, но они еще будут.Дамба спасла Петербург от наводнения, но они еще будут.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Ставшие уже привычными погодные аномалии привели к тому, что вместо сугробов на улицах петербуржцы видят лужи, а вместо белого снега зеленеет трава. Кое-где даже цветы распускаются. 18 декабря вообще был побит температурный рекорд -термометры показали +6,8 градуса, а после него, в ночь на 19-е число, на город обрушился шторм с проливным дождем.

С вопросом какой ждать погоды дальше, «Комсомолка» обратилась к профессору Российского государственного гидрометеорологического университета Валерию Малинину.

- Нынешний шторм закончен, поэтому можно пока не беспокоиться. Сегодня-завтра утихнет окончательно. Но сдувать будет и дальше. Из-за изменений климата, привычные для города наводнения, в том числе нагонные, сместились с ноября-декабря на январь. Так что все еще впереди, - «обрадовал» метеоролог.

Главное, чтобы грядущие наводнения были безо льда. Ведь когда вода поднимает большие ледовые массы, то их в итоге выносит на берег, где они крушат все подряд. Особенно страдают пляжи.

Так, например, было в 1973 году, когда вода поднялась на 249 сантиметров выше нормы (в 2019-м было 224 см). Это привело к тому, что были подтоплены Васильевский, Петровский, Елагин и Крестовский острова. Финский залив с Невой тогда уже стояли во льду и огромные глыбы выносило на берег, где образовывались навалы высотой до десяти метров.

Конечно, сейчас от большой воды город убережет дамба, но за ее пределами будет очень «весело». Так, в ночь на 19 декабря частично затопило прибрежные районы Александровской, Тарховки и Сестрорецка.

Петербург спасла дамба, а то, что осталось за ней, подтопило. Как парк Дубки в Сестрорецке. Фото: vk.com/newsestroreck / Евгений Нифашев

Петербург спасла дамба, а то, что осталось за ней, подтопило. Как парк Дубки в Сестрорецке. Фото: vk.com/newsestroreck / Евгений Нифашев

Впрочем, сейчас петербуржцев волнует другой вопрос: какой будет погода на Новый год. И тут, увы, чудес не случится. 31 декабря город скорее всего встретит без снега.

- Пока будет все такая же слякоть -2...+2 градуса, но к концу декабря температура будет в небольшой устойчивый минус. В ночь на 1 января должно быть около трех градусов мороза. А вот снега скорее всего не выпадет. Или выпадет, но растает, пока сказать сложно, - сообщил «КП-Петербург» синоптик Валерий Малинин.

Петербург пережил шторм 19.12.Видео: vk.com/spb_today; vk.com/newsestroreck

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Публицист Александр Невзоров: Старики, отвалите от юных бунтарей! Они сами уйдут в бытовую трясину
За последние 10 - 20 лет в России выросло новое поколение - интернета. Сможет ли оно ужиться со «стариками» - поколением телевизора, воспитанным на еще советских устоях? Об этом «КП» поговорила с острым на суждения журналистом Александром Невзоровым
Новости 24
Из-за аномально теплой зимы в Монрепо зацвели безвременники
Водитель пытался сломать палец сотруднику ДПС в Петербурге
Более 1 тонны санкционных продуктов уничтожили в Петербурге
Подпольный цех по перебивке номеров на угнанных машинах накрыли в Петербурге
Опубликовано видео, как дамба в шторм сдерживала воду
Сани Деда Мороза припарковались на крыши машин в Петербурге
Петербуржцам рассказали, как уберечь себя от краж в поездах
Штормовой ветер повалил в Петербурге 86 деревьев
Таксиста обвинили в изнасиловании 4-летней девочки в Петербурге
Уровень воды поднялся на два метра в Финском заливе во время ночного шторма
Сто поваленных ураганом деревьев убрали с дорог Ленобласти
На Народной улице во дворе ВАЗ наехал на 5-летнюю девочку и скрылся
В Петербурге побит температурный рекорд 63-летней давности
Петербург второй день окажется во власти сильного ветра
Наводнение с глыбами льда нагрянуло в Сестрорецк
Штормовой ветер роняет елки, светофоры и выключает электричество по всему Петербургу
Про котов Эрмитажа снимут мультфильм
Шторм остановил движение «Ласточки» из Пскова в Петербург