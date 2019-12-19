Шторм утих, но зима не придет: И в январе в Петербурге ждут наводнений

Ставшие уже привычными погодные аномалии привели к тому, что вместо сугробов на улицах петербуржцы видят лужи, а вместо белого снега зеленеет трава. Кое-где даже цветы распускаются. 18 декабря вообще был побит температурный рекорд -термометры показали +6,8 градуса, а после него, в ночь на 19-е число, на город обрушился шторм с проливным дождем.

С вопросом какой ждать погоды дальше, «Комсомолка» обратилась к профессору Российского государственного гидрометеорологического университета Валерию Малинину.

- Нынешний шторм закончен, поэтому можно пока не беспокоиться. Сегодня-завтра утихнет окончательно. Но сдувать будет и дальше. Из-за изменений климата, привычные для города наводнения, в том числе нагонные, сместились с ноября-декабря на январь. Так что все еще впереди, - «обрадовал» метеоролог.

Главное, чтобы грядущие наводнения были безо льда. Ведь когда вода поднимает большие ледовые массы, то их в итоге выносит на берег, где они крушат все подряд. Особенно страдают пляжи.

Так, например, было в 1973 году, когда вода поднялась на 249 сантиметров выше нормы (в 2019-м было 224 см). Это привело к тому, что были подтоплены Васильевский, Петровский, Елагин и Крестовский острова. Финский залив с Невой тогда уже стояли во льду и огромные глыбы выносило на берег, где образовывались навалы высотой до десяти метров.

Конечно, сейчас от большой воды город убережет дамба, но за ее пределами будет очень «весело». Так, в ночь на 19 декабря частично затопило прибрежные районы Александровской, Тарховки и Сестрорецка.

Петербург спасла дамба, а то, что осталось за ней, подтопило. Как парк Дубки в Сестрорецке. Фото: vk.com/newsestroreck / Евгений Нифашев

Впрочем, сейчас петербуржцев волнует другой вопрос: какой будет погода на Новый год. И тут, увы, чудес не случится. 31 декабря город скорее всего встретит без снега.

- Пока будет все такая же слякоть -2...+2 градуса, но к концу декабря температура будет в небольшой устойчивый минус. В ночь на 1 января должно быть около трех градусов мороза. А вот снега скорее всего не выпадет. Или выпадет, но растает, пока сказать сложно, - сообщил «КП-Петербург» синоптик Валерий Малинин.