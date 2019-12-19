Истощенную ушастую сову спасли от принудительных фотосессий на Невском проспекте

В Петербурге спасли ушастую сову, которую эксплуатировали для зарабатывания денег. Вечером в четверг, 18 декабря, на углу Малой Конюшенной улицы и Невского проспекта инспекторы комитета по охране окружающей среды увидели фотографа с птицей, занесенной в Красную книгу, который предлагал горожанам сделать с ней снимок за определенную плату.

- Девушка, которая осуществляла фотографирование горожан с птицей, от нее отказалась. Однако свои права на сову заявил один молодой человек. При этом документов на пернатую у него не было, - рассказали в Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Данный молодой человек неоднократно привлекался к административной ответственности за подобные правонарушения. На сей раз на него заведено новое дело.

Птицу использовали для фотосессий, зарабатывая на ней деньги / Фото: Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

Несчастная сова очень истощена, выглядит замученной, у нее нет чипов и колец. Сотрудники комитете передали дикую птицу для лечения и дальнейшей реабилитации в госпиталь птиц «Зеленый попугай», где ветеринар осмотрит ее и дам более точную оценку ее здоровью и состоянию.

Изъятая птица – это ушастая сова. Данный вид занесен в Красную книгу Санкт-Петербурга и в перечень видов животных и растений, попадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Комитет по природопользованию напоминает петербуржцам и гостям города, что не стоит фотографироваться с дикими животными и птицами, так как подобные предложения - это нарушение требований закона и этики и призывает информировать о подобных правонарушениях по телефону 112.