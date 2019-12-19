2019-12-19T14:42:10+03:00
Дом. Семья

Истощенную ушастую сову спасли от принудительных фотосессий на Невском проспекте

Житель Петербурга эксплуатировал птицу, занесенную в Красную книгу, зарабатывая на ней деньги [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Краснокнижную сову спасли в Петербурге / Фото: Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасностиКраснокнижную сову спасли в Петербурге / Фото: Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
Изменить размер текста:

В Петербурге спасли ушастую сову, которую эксплуатировали для зарабатывания денег. Вечером в четверг, 18 декабря, на углу Малой Конюшенной улицы и Невского проспекта инспекторы комитета по охране окружающей среды увидели фотографа с птицей, занесенной в Красную книгу, который предлагал горожанам сделать с ней снимок за определенную плату.

- Девушка, которая осуществляла фотографирование горожан с птицей, от нее отказалась. Однако свои права на сову заявил один молодой человек. При этом документов на пернатую у него не было, - рассказали в Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Данный молодой человек неоднократно привлекался к административной ответственности за подобные правонарушения. На сей раз на него заведено новое дело.

Птицу использовали для фотосессий, зарабатывая на ней деньги / Фото: Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

Птицу использовали для фотосессий, зарабатывая на ней деньги / Фото: Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

Несчастная сова очень истощена, выглядит замученной, у нее нет чипов и колец. Сотрудники комитете передали дикую птицу для лечения и дальнейшей реабилитации в госпиталь птиц «Зеленый попугай», где ветеринар осмотрит ее и дам более точную оценку ее здоровью и состоянию.

Изъятая птица – это ушастая сова. Данный вид занесен в Красную книгу Санкт-Петербурга и в перечень видов животных и растений, попадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Комитет по природопользованию напоминает петербуржцам и гостям города, что не стоит фотографироваться с дикими животными и птицами, так как подобные предложения - это нарушение требований закона и этики и призывает информировать о подобных правонарушениях по телефону 112.

В Петербурге спасли сову от принудительных фотосессий на Невском проспекте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Когда зима позволяет: В Петербурге заметили парней на красном «Москвиче»-кабриолете
Более 3 тонн польских и голландских груш уничтожено в Петербурге
Голодная лиса вышла к людям в Красносельском районе Петербурга
Стала известна погода на Новый год в Петербурге
Таксисты блокировали незаконные съезды на Колтушском шоссе в Ленобласти
На производстве уборщицу затянуло в станок по замесу творожной массы
Из-за аномально теплой зимы в Монрепо зацвели безвременники
Водитель пытался сломать палец сотруднику ДПС в Петербурге
Более 1 тонны санкционных продуктов уничтожили в Петербурге
Подпольный цех по перебивке номеров на угнанных машинах накрыли в Петербурге
Опубликовано видео, как дамба в шторм сдерживала воду
Сани Деда Мороза припарковались на крыши машин в Петербурге
Петербуржцам рассказали, как уберечь себя от краж в поездах
Штормовой ветер повалил в Петербурге 86 деревьев
Таксиста обвинили в изнасиловании 4-летней девочки в Петербурге
Уровень воды поднялся на два метра в Финском заливе во время ночного шторма
Сто поваленных ураганом деревьев убрали с дорог Ленобласти
На Народной улице во дворе ВАЗ наехал на 5-летнюю девочку и скрылся
В Петербурге побит температурный рекорд 63-летней давности
Петербург второй день окажется во власти сильного ветра
Наводнение с глыбами льда нагрянуло в Сестрорецк
Штормовой ветер роняет елки, светофоры и выключает электричество по всему Петербургу
Про котов Эрмитажа снимут мультфильм
Шторм остановил движение «Ласточки» из Пскова в Петербург