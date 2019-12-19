19 декабря в 20.00 состоится прямая телетрансляция армейского дерби СКА-ЦСКА

Сегодня, 19 декабря в 20.00 в Санкт-Петребурге пройдет хоккейный матч двух принципиальных соперников СКА и ЦСКА. При этом игра будет не простой, а в рамках «Русской классики» - на открытом льду «Газпром Арены» В прошлом году посещаемость армейского дерби побила все рекорды европейского клубного хоккея. Полный стадион ожидается и сейчас.

Ну а те, кто не сможет выбраться на матч лично, сможет посмотреть его прямую трансляцию. Она начнется одновременно со стартовым свистком на телеканале «78».

Обеспечивать картинку трансляции «Русской классики» будут больше 25 камер, а также сотни технических специалистов. Главными действующими лицами кроме самих хоккеистов станут комментаторы, эксперты и приглашенные гости, которые соберутся в студии.

Сотрудники телевизионной бригады сделают все, чтобы зрители не упустили ни одного красивого момента или принципиального единоборства. Комментировать матч будут «золотой голос СКА» Андрей Шестаков и его соведущий Артем Тихомиров. В выездной студии программы «Болеем за наших!» с приглашенными экспертами встретится Ренат Хурамшин, а эксклюзивные эмоции у бортика передаст Константин Гусак.