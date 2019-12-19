Купи «Комсомолку» и получи шоколад в подарок

Получать приятные подарки перед Новым годом особенно приятно. 21 декабря читатели «Комсомолки» при покупке газеты получат небольшой презент - шоколад «Восхищение». Акция пройдет в ДК им. Крупской 21 декабря с 12.00.

- Горький шоколад «Восхищение» - это не только натуральный, но и по-настоящему вкусный продукт, - говорят производители. - Известно, что чем выше процент какао-продуктов в шоколаде, тем он полезнее.

В этом смысле «Восхищение» 100% какао и «Восхищение» 75% какао - содержат максимальное количество полезных веществ. Благодаря высокому содержанию калия и магния горький шоколад улучшает память, повышает внимание, стимулирует мозговую деятельность. Горький шоколад - это современная «суперфуд», выгодно отличающийся уникальным сочетанием пользы и удовольствия.

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