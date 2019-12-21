2019-12-21T09:43:35+03:00
Происшествия

Трассу «Скандинавия» полностью перекрыли из-за массового ДТП со смертями в огне

По предварительным данным, грузовик влетел в 6 машин, остановившихся на красный сигнал светофора перед дорожными работами [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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По словам очевидцев, массовое ДТП на "Скандинавии" напоминало апокалипсис. Фото: vk.com/spb_todayПо словам очевидцев, массовое ДТП на "Скандинавии" напоминало апокалипсис. Фото: vk.com/spb_today
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21 декабря около 5:30 на 143-м километре трассы «Скандинавия» произошло страшное смертельное ДТП из семи транспортных средств. По предварительным данным, грузовик влетел в шесть автомобилей, остановившихся на красный сигнал светофора перед дорожными работами. К сожалению, в результате аварии есть погибшие. Причем, судя по фотографиям с места, люди умирали в пылающем огне в своих машинах.

- В результате аварии погибли два водителя легковушек, на которых налетел грузовик с полуприцепом. Одного человека госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Пылающие машины потушили 27 спасателей МЧС с привлечением 7 единиц техники. Фото: vk.com/spb_today

Пылающие машины потушили 27 спасателей МЧС с привлечением 7 единиц техники. Фото: vk.com/spb_today

Пылающие авто в итоге потушили 27 спасателей МЧС с привлечением 7 единиц техники. Про здоровье водителя грузовика не сообщается. Из-за массового ДТП трассу решили временно закрыть на время расследования происшествия.

- Движение на федеральной автомобильной дороге А-181 «Скандинавия» (от Петербурга до Выборга на границе с Финляндией – прим. ред.) полностью перекрыто в связи с ДТП. Затора нет. Проезд возможен через город Выборг, - информирует пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В массовом ДТП погибло двое, еще одного госпитализировали в среднем состоянии. Фото: vk.com/spb_today

В массовом ДТП погибло двое, еще одного госпитализировали в среднем состоянии. Фото: vk.com/spb_today

На месте работают следователи. Известно, что претензий к дорожным органам у инспекторов ГИБДД нет. Значит, грузовик вполне мог заметить ремонтные работы на трассе и заблаговременно остановиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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