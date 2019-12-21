2019-12-21T18:02:12+03:00
Общество

Активисты пожаловались на обрушение исторического фасада табачной фабрики в Петербурге

По словам градозащитников, при реконструкции здания строители должны были сохранить стены, а не рушить [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Застройщик заверил, что стена бывшей табачной фабрики рухнула самопроизвольно. Фото: vk.com/nvcradmiralteyskiyЗастройщик заверил, что стена бывшей табачной фабрики рухнула самопроизвольно. Фото: vk.com/nvcradmiralteyskiy
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Активисты Адмиралтейского района бьют тревогу – на перекрестке Клинского проспекта и Бронницкой улицы рухнула стена исторической табачной фабрики. На участке работали строители. Информационный щит возле здания гласит, что производственные корпуса бывшего завода «Нево-табак» реконструируют ради приспособления для современного жилого комплекса «Олимпия». Однако градозащитники сетуют на то, что застройка проходит с архитектурными «жертвами».

Градозащитники сетуют, что строители губят историю города. Фото: vk.com/nvcradmiralteyskiy

Градозащитники сетуют, что строители губят историю города. Фото: vk.com/nvcradmiralteyskiy

- Черным по белому сказано, что реконструкция на первом этапе будет производиться с сохранением внешнего облика исторического здания! А вчера вечером стена фабрики просто-напросто обрушилась! – восклицает местная жительница в сообществе «Не все равно!» Адмиралтейский район» во «Вконтакте».

Застройщика обязали сохранить стены фабрики, но этого сделать не удалось. Фото: vk.com/nvcradmiralteyskiy

Застройщика обязали сохранить стены фабрики, но этого сделать не удалось. Фото: vk.com/nvcradmiralteyskiy

При этом застройщик четко указал, что внешний облик здания сохранится, но фасад все же подвергнется локальным архитектурным изменениям. Однако активисты уверены, что обрушение стены в этот план не входило. Позже представители застройщика самостоятельно рассказали о проблеме в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) Петербурга.

- Строители сообщили, что стена обрушилась самопроизвольно. Они сразу же вызвали на место службы МЧС. Да, фасад действительно должны были сохранить. Сейчас застройщик прекратил все работы по разборке стены, - передали «Комсомолке» в пресс-службе КГИОП.

В понедельник 23 декабря члены комитета соберутся на совещании, где будут решать, что делать дальше со зданием и самим застройщиком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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