Надувной самолет и забег Дедов Морозов: Как в Санкт-Петербурге дали старт новогодним гуляньям - 2019

Пусть вас больше не смущает хлябь на дорогах и отсутствие снега. В Санкт-Петербург пришло новогоднее настроение – теперь уже официально. Сегодня, 21 декабря, ровно в шесть часов вечера самый главный Дед Мороз страны, специально прибывший в Северную столицу из Великого Устюга, зажег огни на городской елке и дал старт праздничным гуляниям. Мы собрали для вас самые яркие кадры и самые интересные подробности торжества, развернувшегося на Дворцовой площади.

Деды Морозы - барабанщики? А почему бы и нет?Фото: Артем КИЛЬКИН

Начало торжеств было запланировано на 17:00, но уже за час до этого времени на самой площади яблоку негде было упасть, а на походах к ней то и дело образовывались небольшие, но плотные заторы. А за полчаса к большой сцене, разместившейся возле Эрмитажа, и вовсе стало практически не пробиться. Больше всего, конечно, повезло тем детям, у которых высокие папы – остальным же, особенно в задних рядах, смотреть праздничное представление оказалось трудновато.

А посмотреть было на что. Для гостей мероприятия – и взрослых и маленьких – организаторы подготовили целый новогодний спектакль. Все по канонам старых-добрых сказок: в роли главных героев – Снегурочка и не слишком смышленый, но добрый и непоседливый Морозко, а роли злодейки, вздумавшей сбить с пути Деда Мороза и не дать ему поздравить детишек – мышиная королева по имени Мышильда. И все это – как полагается с песнями, танцами, шутками и прибаутками.

Главной злодейкой новогодней сказки стала Мышильда, образ которой явно был навеян Мышиным Королем из "Щелкунчика".Фото: Артем КИЛЬКИН

Не подвел и сам Дед Мороз – в прошлом году он, если помните, спустился на Дворцовую площадь на белом воздушном шаре, а в этом – «прилетел» на самолете. Ну, то есть, не совсем прилетел – самолет внезапно оказался… надувным. Необычную конструкцию для главного новогоднего волшебника страны разработали и собрали в Санкт-Петербурге.

Официальный старт новогодним торжествам дал Всероссийский Дед Мороз, специально прибывший в наш город из Великого Устюга.Фото: Артем КИЛЬКИН

- На самом деле устроена она очень просто, - по секрету рассказали «Комсомолке» организаторы праздника. – Это металлический каркас в форме самолета, обтянутый специальной прорезиненной тканью. Внутрь установлен вентилятор – он наполняет ткань воздухом и заставляет ее раздуваться, словно воздушный шарик. Позади – четыре сопла, а в них заложены фейерверки – чтобы, когда «самолет» двигается, было ощущение, что из сопел вырывается огонь и дым.

Всероссийский Дед Мороз появился на Дворцовой площади в надувном самолете.Видео: vk.com/spbpiter1

В движение «волшебный самолет» приводили при помощи обыкновенного квадроцикла – его так хитро «спрятали» внутрь каркаса, что снаружи виднелись только колеса. Сам Дед Мороз, кстати, как оказалось, ехал на самой обыкновенной деревянной скамеечке, закрепленной на заднем сидении.

А вот так креативно и ярко проводили уходящий год - год свиньи по китайскому гороскопу.Фото: Артем КИЛЬКИН

Деда Мороза гости праздника встретили громовыми овациями. А несколько минут спустя произошло и то, чего все так долго ждали – после традиционного «Раз-два-три, елочка, гори!» засияла разноцветными огнями главная городская елка.

Для гостей праздника организаторы приготовили большой концерт. Одной из его участниц стала София Феськова - звезда шоу "Голос.Дети", победительница множества всероссийских и международных конкурсов.Фото: Артем КИЛЬКИН

Одновременно с этим на Дворцовой площади стартовало, пожалуй, одно из самых веселых и душевных новогодних мероприятий – уже четвертый праздничный забег Дедов Морозов. В этом году для участия в нем зарегистрировалось больше 1 100 человек. Маршрут для бегунов проложили по самой Дворцовой (там им заранее огородили оранжевым забором широкий «коридор»), Миллионной улице, Аптекарскому переулку и набережной реки Мойки – получилось около двух с половиной километров.

Вот что значит - вместо сердца пламенный мотор!Фото: Артем КИЛЬКИН

Вообще, забег Дедов Морозов - лучшее доказательство того, что человеку увлеченному все по плечу, было бы только желание. Так, например, самой взрослой его участницей стала Галина Батышкина. Она преодолела всю дистанцию - и это несмотря на то, что в 2019-м Галине Серафимовне исполнился 81 год!

Самая взрослая участница забега - Галина Батышкина - недавно отпраздновала 81 год. К мероприятию она начала готовиться за два месяца - раз в два дня бегала на стадионе возле дома. А вам, как говорится, слабо?Фото: Артем КИЛЬКИН

- Я всем говорю, что в душе мне девятнадцать, - смеется женщина. - А по паспорту - тоже девятнадцать... но только до ста осталось.

В новогодних забегах Галина Батышкина участвует уже в третий раз. И к каждому обстоятельно готовится.

- У меня возле дома есть школа, а при школе стадион, - рассказывает наша собеседница. - Так я где-то месяца за два прихожу туда и раз в два-три дня тренируюсь. Сначала бегаю по восемь кругов, потом постепенно довожу до девятнадцати. Круг - 220 метров. Вот так-то!

Никаких возрастных ограничений у забега нет - так что "бегут" подчас даже те, кто еще не умеет ходить.Фото: Артем КИЛЬКИН

А самому юному участнику забега недавно исполнилось всего семь месяцев! Бежал он, правда, символически - у папы на руках - но важен сам факт. За все четыре года это абсолютный рекорд - «бегунов» моложе на мероприятии регистрировать еще не приходилось.

Участники забега преодолели почти два с половиной километра по историческому центру Санкт-Петербурга.Фото: Артем КИЛЬКИН

Самые активные участники забега получили в подарок приятные сувениры. От традиционной практики отдельно награждать финалистов, преодолевших дистанцию раньше всех остальных, в этом году решили отказаться - ведь, по словам организаторов, это в первую очередь веселье и праздник, а не серьезное спортивное соревнование.