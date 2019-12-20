2019-12-20T13:23:09+03:00
Экономика

Малый бизнес больших достижений

Предпринимателям Ленобласти помогут стать поставщиками крупнейших компаний
Илья КРУШЕВСКИЙ
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В мероприятии приняли участие представители легкой и химической промышленности, металлообработки, а также машиностроения. Фото предоставлено организаторами.В мероприятии приняли участие представители легкой и химической промышленности, металлообработки, а также машиностроения. Фото предоставлено организаторами.
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В центре «Мой бизнес» Ленинградской области прошла встреча малого и среднего бизнеса (МСП) с представителями крупнейших предприятий, ищущих поставщиков.

В мероприятии участвовало более 35 предприятий малого и среднего бизнеса, представляющих легкую, химическую промышленность, металло- обработку, а также машиностроение. Рассказать о своих закупочных процедурах, а главное - о том, как стать поставщиком, пришли представители Кировского завода, Ростелекома, Федеральной Сетевой Компании Единой Энергетической Системы и Ленинградской областной управляющей электросетевой компании.

- Одна из ключевых проблем малых предпринимателей - это рынки сбыта, работа с заказчиками. Наша задача - сформировать эффективную площадку. Гарантировать заказы мы, конечно, не можем, но в наших силах улучшить информирование о закупках крупных заказчиков, - сказал директор Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области Валерий Береснев.

По его словам, центр не только продолжит проводить подобные встречи, но и сам займется «выращиванием» бизнеса, чтобы даже небольшие на сегодняшний день компании могли стать поставщиками крупных предприятий.

- Будем помогать с сертификацией, бизнес-планированием и модернизацией производства, что вкупе позволит выйти на закупки крупных компаний, - добавил Валерий Андреевич. - Это один из инструментов поддержки предпринимательства, который потенциально должен повысить уровень продукции и услуг бизнеса, что, безусловно, повлияет на прибыльность предприятий.

Подобные встречи проходят в регионе регулярно. Местные предприниматели активно участвуют в закупках крупнейших заказчиков, таких как РЖД, «Ленэнерго», концерн «Рос- энергоатом», ЛОЭСК... Так, с 2016 по 2018 год объем закупок у региональных предпринимателей вырос в три раза - с 4,55 миллиарда рублей в 2016 году до 15,8 миллиарда рублей в 2018 году, а количество поставщиков среди МСП увеличилось почти в четыре раза - с 181 до 693.

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КОНКРЕТНО

Программа выращивания поставщиков из числа малых компаний для участия в закупках реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

КСТАТИ

Узнать, как стать поставщиком, а также бесплатно воспользоваться другими мерами поддержки малого и среднего бизнеса можно в региональном центре «Мой бизнес» на проспекте Энергетиков, 3А (бизнес-центр «Лада», 9-й этаж). Об услугах центра можно узнать на сайте 813.ru или по телефону 8 (812) 309-46-88.

ИСТОЧНИК KP.RU

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