Как будет жить Ленинградская область, решат местные жители

Жителям 47-го региона вопросу «Какие проблемы для вашего населенного пункта стоят наиболее остро?» удивляться не стоит. Как и пугаться его. В 2020 году в Ленинградской области планируют проводить опросы, чтобы учитывать мнение местных жителей при принятии решений органами местного самоуправления.

- Законопроект уже находится на стадии рассмотрения в Законодательном собрании Ленинградской области, - рассказал «Комсомолке» председатель парламента региона Сергей Бебенин.

В 2020 году также собираются дополнительно ограничить места для курения. По мнению автора законопроекта Олега Зевакова, мер по ограничению, которые установлены федеральным законом, недостаточно.

- Часто мы видим курящих людей возле входа в магазин или госучреждение, на остановках транспорта. Взрослые и дети вынуждены вдыхать дым, у них просто нет выбора, - объяснил Олег Зеваков.

В Ленобласти в 2020 году могут запретить курить на остановках транспорта городского и пригородного сообщения, на расстоянии менее пяти метров от них. «Санитарную зону» установят и для входов в помещения торговли, общепита, бытовых услуг, госорганов, органов местного самоуправления. Также запрет коснется парков и скверов. Нарушителей накажут штрафом от 500 до 1500 рублей. Причем протоколы о правонарушении смогут составлять представители местного самоуправления, а дела рассматривать на административных комиссиях муниципалитетов и городского округа.

Но главное событие 2020 года для Ленинградской области и всей страны - празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Этот год в России объявлен Годом памяти и славы.

- Законодательное собрание Ленинградской области собирается издать книгу исторических материалов и очерков ветеранов «Поколение победителей», - сообщили в парламенте. - Также в регионе займутся благоустройством воинских захоронений, проведут акции для школьников.