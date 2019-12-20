2019-12-20T13:08:17+03:00
Общество

Как будет жить Ленинградская область, решат местные жители

Для этого в регионе проведут опросы
Андрей БОРИСОВ
Поделиться:
Сергей Бебенин.Сергей Бебенин.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Жителям 47-го региона вопросу «Какие проблемы для вашего населенного пункта стоят наиболее остро?» удивляться не стоит. Как и пугаться его. В 2020 году в Ленинградской области планируют проводить опросы, чтобы учитывать мнение местных жителей при принятии решений органами местного самоуправления.

- Законопроект уже находится на стадии рассмотрения в Законодательном собрании Ленинградской области, - рассказал «Комсомолке» председатель парламента региона Сергей Бебенин.

В 2020 году также собираются дополнительно ограничить места для курения. По мнению автора законопроекта Олега Зевакова, мер по ограничению, которые установлены федеральным законом, недостаточно.

- Часто мы видим курящих людей возле входа в магазин или госучреждение, на остановках транспорта. Взрослые и дети вынуждены вдыхать дым, у них просто нет выбора, - объяснил Олег Зеваков.

В Ленобласти в 2020 году могут запретить курить на остановках транспорта городского и пригородного сообщения, на расстоянии менее пяти метров от них. «Санитарную зону» установят и для входов в помещения торговли, общепита, бытовых услуг, госорганов, органов местного самоуправления. Также запрет коснется парков и скверов. Нарушителей накажут штрафом от 500 до 1500 рублей. Причем протоколы о правонарушении смогут составлять представители местного самоуправления, а дела рассматривать на административных комиссиях муниципалитетов и городского округа.

Но главное событие 2020 года для Ленинградской области и всей страны - празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Этот год в России объявлен Годом памяти и славы.

- Законодательное собрание Ленинградской области собирается издать книгу исторических материалов и очерков ветеранов «Поколение победителей», - сообщили в парламенте. - Также в регионе займутся благоустройством воинских захоронений, проведут акции для школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Из-за снаряда на газоне в Калининском районе Петербурга перекрыли улицу
В пятницу Петербург сковали пробки в городе: автомобилисты стояли на КАДе, ЗСД и в центре
Вызов экстренных служб в Ленобласти стал доступен для людей с нарушением слуха и речи
Вместо ушедшего в «Метрострой» Сергея Харлашкина КРТИ возглавил Андрей Семчанков
На предновогодние праздники в Петербурге установят дополнительные туалеты
В Ленобласти уроженец Оренбурга зарезал двух собутыльников
В Петербурге появился памятный знак в честь спасения кота из канала Грибоедова
Дед Мороз из Великого Устюга поздравил детишек в Выборге
Ночью в «Дикси» двое разгромили стеллажи со спиртным и подрались с охраной
Дерево придавило человека во время урагана в Ленобласти
В Петербурге сотрудников дипломатического корпуса поздравили с Новым годом
Почти тысячу деревьев ураган повалил на дороги Ленобласти
Петербургский Хатико каждое утро ждет хозяина на Каменноостровском проспекте
На улице Маршала Захарова взорвался мусоропровод
В Карелии на спор с вертолета сбросили «Мерседес-Гелендваген»
Ждите пробок: в Петербург на саммит съедутся главы государств СНГ
20 декабря в Петербурге будет без шторма и до +2 градусов
У метро «Пионерская» девушка на иномарке протаранила полицейский BMW
В Смольном сообщили, за что будут отвечать вице-губернаторы Батанов и Соколов
В Петербурге грабитель-неудачник убежал с купюрами банка приколов после налета на офис срочных займов
В домах Ленобласти, пострадавших от штормового ветра, восстановили электричество
На стенах Никольского собора увековечили имена 14 моряков, героически погибших в подлодке АС-31
Главный тренер СКА Алексей Кудашов считает, что в игре с ЦСКА все решила одна ошибка
Нападающий СКА Александр Барабанов не понимает, почему его команда не забила
СКА уступил ЦСКА в дерби при 62 тысячах болельщиков на «Газпром Арене»
Во время матча СКА и ЦСКА на «Газпром Арене» возле льда забил фонтан