Специалисты выявили ТОП- 5 самых популярных новогодних подарков в Петербурге и Ленобласти

Новый год близится. И каждый из нас ждет какого-то чуда. Ну и подарков, конечно! А что самое-самое среди праздничных презентов? Специалисты МТС Банка проанализировал предпочтения жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области и выяснили, что вот уже два года подряд смартфон – самый популярный новогодний сюрприз!

И это только начало. А подарки коллегам, друзьям, родным, а их детям? Аналитики составили рейтинг на основе покупок в декабре.

ТОП 5: Что может лежать под елкой жителей Петербурга и Ленобласти:

1. Смартфон – вероятность 37%. В последний месяц года россияне чаще всего покупают смартфоны, гаджеты и аксессуары к ним. К слову, гаджеты, по данным рейтинговых агентств, возглавляют список еще и самых желанных презентов.

2. Одежда – 23%. В России принято встречать Новый год в чем-то новом, а если не знаешь, что подарить – всегда на помощь придет сертификат магазина одежды или магазина косметики.

3. Косметика – 19%. Ну тут все понятно, дамы любят духи, крема, шампуни. Но тут есть опасность промахнуться с ароматом, так что лучше выбрать сертификат.

4. Игрушка – 14%. Если взрослого можно поздравить символической бутылкой игристого или коробкой конфет, то ребенка без подарка оставить нельзя! А еще игрушка – универсальный подарок, который можно преподнести не только детям, но и взрослым: это может быть и елочное украшение, и символ наступающего года по восточному гороскопу, да просто милая безделушка для интерьера.

5. Книга – 7%. Мы живем в цифровую эру, где широко распространены электронные книги, но бумажные книги по-прежнему являются одним из самых популярных подарков на Новый год.

КСТАТИ

- Самый бурный рост в декабре по отношению к другим месяцам года показали покупки игрушек – 46%, смартфонов – 33% и косметики – 29%. - Женщины и мужчины тратят примерно одинаково на покупку подарков в предновогодний период. Из общего количества расходов в рассматриваемых категориях 52% приходится на женщин. - В декабре жители Петербурга и Ленобласти совершают самое большое в году количество пожертвований. По отношению к другим месяцам года их количество увеличивается на 48%. Этому способствуют всемирный день благотворительности − Щедрый Вторник, большие и светлые праздники Новый год и Рождество. - Во время новогодних каникул петербуржцы и жители области активно ходят в кино – январь здесь самый посещаемый месяц в году.