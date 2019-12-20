Нельзя стоять на месте

Когда говорят об энергетике, то сразу вспоминают главные в этой сфере специальности: электромонтер, электрик, энергетик. Но есть и другие профессии, благодаря которым в наших домах в любое время года днем и ночью тепло и светло.

- Работой специалистов, которые обеспечивают основные процессы - производство и передачу электроэнергии для потребителей, - необходимо грамотно управлять, - говорит главный инженер Ленинградского предприятия Магистральных электрических сетей Северо-Запада Антон Шалашов. - Только так можно обеспечить надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей.

А чтобы управлять сотрудниками, одних теоретических знаний и практических умений сегодня мало. Нужно суметь вдохновить своих коллег примером и повести за собой. У Антона Шалашова это получается: летом 2019 года петербургский энергетик стал одним из победителей Всероссийского конкурса для специалистов электросетевого комплекса «Лидеры энергетики». За звание лучших боролось около двух тысяч профессионалов со всей страны. В итоге победителями стали 102 энергетика. Это перспективные управленцы, которых еще называют руководителями нового поколения. Именно они станут важными драйверами в развитии отрасли.

- Участники конкурса должны были показать, как они работают в команде и насколько быстро могут принимать важные решения. Командная работа в энергетике очень важна: если можешь мотивировать людей на достижение общего результата, то тогда получится решить любую задачу, - говорит Антон Шалашов. - Лично мне участие в конкурсе помогло реализовать свой потенциал и приобрести уникальный опыт.

Главный инженер признается: убедить людей в важности совместной работы бывает непросто. Но когда это удается, появляется желание идти дальше и добиваться большего. Ведь основные слагаемые успехов и достижений в энергетике - это коллективная работа профессионалов под управлением грамотного руководства. А еще нужно помнить, что в энергетике постоянно что-то меняется, поэтому стоять на месте в этой профессии нельзя.

- Мы регулярно проходим обучение, аттестацию, повышаем квалификацию, узнаем что-то новое. Это интересно и помогает расти в профессии, достигать новых результатов, - добавляет Антон Шалашов. - Но самое главное, конечно, любить свою работу.