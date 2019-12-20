2019-12-20T15:09:17+03:00
Общество

К «цифре» готовы

В 2019 году энергетики целенаправленно занимались подготовкой кадров к «цифровой трансформации»
Маргарита РЫБАКОВА
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Взаимодействие с вузами - один из ключевых векторов поиска перспективной молодежи. Фото: «Россети Ленэнерго».Взаимодействие с вузами - один из ключевых векторов поиска перспективной молодежи. Фото: «Россети Ленэнерго».
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Развитие персонала, его мотивация и рост - ключевая цель любой современной и динамично развивающейся компании. В «Россети Ленэнерго» это понимают. Перед энергетиками стоят весьма определенные задачи: повысить качество предоставляемых потребителям услуг и использовать новые прогрессивные методики и технологии. Все дело в том, что энергетическая отрасль сейчас - это платформа для разработки и внедрения цифровых технологий в производственные процессы. Это требует от действующих специалистов постоянного повышения квалификации, а от будущих энергетиков - расширения компетенций еще на этапе образования.

Именно поэтому работа с молодежью является значимым направлением кадровой политики «Россети Ленэнерго». И даже действует программа «Школа - вуз - предприятие».

- Так, в 2019 году шла подготовка в профильной образовательной группе в Естественно-научном лицее СПбПУ Петра Великого, - рассказывают в организации. - Ученики этого энергокласса бывали на объектах «Россети Ленэнерго» - на современных подстанциях и в центре управления сетями, встречались со специалистами компании и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, участвовали в тренингах. К концу первого года обучения школьники подготовили собственные проекты.

Летом на базе учебного комплекса прошли Всероссийские соревнования профмастерства. Фото: «Россети Ленэнерго».

Летом на базе учебного комплекса прошли Всероссийские соревнования профмастерства. Фото: «Россети Ленэнерго».

В этом году взаимодействие с вузами продолжается. На основании соглашения с Санкт-Петербургским политехническим университетом начиная с третьего курса студенты становятся участниками программы практико-ориентированной подготовки на базе учебного комплекса «Россети Ленэнерго». Ребята не только выполняют конкретные трудовые обязанности, но и учатся работать в коллективе, формируют профессиональную компетентность и ответственность.

А после вуза добро пожаловать на работу! Но и тут об учебе забыть не дадут.

- Человек, который приходит в нашу компанию, должен понимать, что необходимо быть готовым выполнять свои обязанности круглосуточно, - говорит заместитель главного инженера по эксплуатации филиала «Гатчинские электрические сети» Михаил Наумкин. - Мы обеспечиваем электроснабжением не только жилые дома, но и инфраструктуру населенных пунктов: социальные объекты, промышленные предприятия и прочее. Работаем соответственно 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Компания сейчас реализует программу цифровой трансформации. Новые кадры должны уметь трудиться на современном оборудовании. Именно поэтому в учебном комплексе «Россети Ленэнерго» в этом году начали функционировать четыре цифровых класса. Они включают в себя автоматизированные рабочие места и оборудованы устройствами всех уровней, имеющихся на цифровой подстанции и в цифровом районе электрических сетей. С помощью специальных стендов преподаватели объясняют инженерно-техническому персоналу философию цифровой трансформации и суть ее технологий, а также рассказывают о методах оперативно-технологического управления, обслуживания и эксплуатации оборудования, работы со специализированными программными модулями.

Но и об обучении оперативного персонала никто не забывает. Так, в июле - августе 2019 года на базе учебного комплекса прошли Всероссийские соревнования профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию распределительных сетей. Энергетики со всей страны боролись за звание лучших, демонстрируя свою квалификацию.

Начальник Центрального РЭС филиала «Кабельная сеть» Александр Михновец. Фото: «Кабельная сеть».

Начальник Центрального РЭС филиала «Кабельная сеть» Александр Михновец. Фото: «Кабельная сеть».

- Все инженерно-технические специалисты регулярно повышают квалификацию, - говорит начальник Центрального РЭС филиала «Кабельная сеть» Александр Михновец. - В энергетике случайных людей не бывает. Люди этой профессии должны обладать высокой степенью самоорганизации и ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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