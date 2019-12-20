2019-12-20T17:23:45+03:00
Общество

Авто Премиум организует почту Деда Мороза в МЕГА Парнас

22 декабря 2019 года группа официальных дилеров KODA «Авто Премиум» открывает Почту Деда Мороза и доставит открытки по всей России
Поделиться:
Авто Премиум организует почту Деда Мороза в МЕГА Парнас. Фото предоставлено Авто Премиумом.Авто Премиум организует почту Деда Мороза в МЕГА Парнас. Фото предоставлено Авто Премиумом.
Изменить размер текста:

Новогоднее почтовое отделение откроется на экспозиции «Авто Премиума» в МЕГА Парнас, где будет размещен новый ŠKODA KODIAQ, основной миссией которого в этом году станет трансфер Деда Мороза на Озорную Елку в Симагино.

Посетители МЕГА Парнас получат уникальную возможность бесплатно отправить нарядные почтовые открытки своим родным и близким в любую точку России. А все гости экспозиционной площадки «Авто Премиума» смогут познакомиться с популярным ŠKODA KODIAQ, которому любая зима нипочем. Не зря именно этот автомобиль выбрал главный зимний волшебник Дед Мороз.

Фото предоставлено Авто Премиумом.

Фото предоставлено Авто Премиумом.

С 22 декабря для гостей популярного торгового комплекса организуют запись на тест-драйв любого автомобиля ŠKODA в дилерские центры «Авто Премиум» на пр. Энгельса, 35, на ул. Хасанская, 5 и на ул. Руставели, 25/2.

А в воскресенье на экспозиционной площадке будут работать детские аниматоры, а маленькие автомобилисты смогут пройти тест-драйв мини-автомобиля ŠKODA и оценить удобство детского кресла, установленного в ŠKODA KODIAQ. Ведь при выборе автомобиля важно мнение каждого члена семьи!

Новогодняя почта будет работать в течение всей недели.

Кроме того, «Авто Премиум», которому в этом году исполнилось двадцать пять лет, подготовил для гостей МЕГА Парнас новогодние предложения на автомобили ŠKODA, сервисное обслуживания в дилерских центрах, фирменные аксессуары и запчасти.

Забронировать и внести предоплату за автомобиль можно дистанционно на сайте «Авто Премиума». Подобный уникальный сервис реализован в Петербурге только на портале https://skoda-ap.ru.

До конца года дилерские центры будут радовать своих постоянных и новых клиентов юбилейными ценами.

А все гости экспозиционной площадки «Авто Премиума» получат в подарок билеты в Парк «Озорные Белки».

Если вы задумались о приобретении ŠKODA, самое время обратиться в группу «Авто Премиум», уже 25 лет представляющую ŠKODA в Петербурге!

ŠKODA в Петербурге – это Авто Премиум.

Сеть дилерских центров ŠKODA Авто Премиум - это три официальных дилера чешской марки, удостоенные множества наград, в том числе «За I место в области маркетинга в 2018 году в регионе Санкт-Петербург» и «Лучший дилер 2017 года в области послепродажного обслуживания». Дилерские станции расположены в разных районах Санкт-Петербурга. Автоцентр на проспекте Энгельса, 35 – старейший дилер северной столицы. Салоны на улице Хасанская, д. 5 и Руставели, д. 25, к. 2, выполнены в новых архитектурных стандартах марки и удобно расположены в непосредственной близости к КАД. Во всех дилерских центрах представлен полный модельный ряд ŠKODA. Владельцам автомобилей предоставляются услуги послепродажного обслуживания, широкий выбор деталей и аксессуаров в магазинах оригинальных запчастей, услуги малярно-кузовного участка, помощь в подборе кредитных и страховых программ.

Присоединяйтесь к группам «Авто Премиума» в социальных сетях Facebook, VK и Instagram.

*Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Главный Дед Мороз России «прилетит» на Дворцовую площадь на самолете
На большой пресс-конференции в Доме журналиста главный новогодний волшебник страны поделился планами на ближайшие дни и рассказал о самых трогательных просьбах от детей и взрослых из Санкт-Петербурга
Новости 24
Полиция поймала мигранта, который ограбил дом уругвайца на 15 миллионов рублей
Рождественский вертеп появился перед Казанским собором
За год на Думской провели 17 рейдов, изъяли почти 700 литров спиртного и задержали 306 человек
На выходных Ленобласть ожидает туман и гололед
Петербург занял второе место среди лучших регионов для туризма
На подсветке телебашни Петербург сэкономил 111 миллионов рублей
Петербурженка, едва не оставшаяся в тайской тюрьме из-за укуса обезьянки, вылетела в Россию
В Ленобласти мужчина забил друга насмерть поленом
Петербургского полицейского задержали по подозрению во взяточничестве
Из-за снаряда на газоне в Калининском районе Петербурга перекрыли улицу
В пятницу Петербург сковали пробки в городе: автомобилисты стояли на КАДе, ЗСД и в центре
Вызов экстренных служб в Ленобласти стал доступен для людей с нарушением слуха и речи
Вместо ушедшего в «Метрострой» Сергея Харлашкина КРТИ возглавил Андрей Семчанков
На предновогодние праздники в Петербурге установят дополнительные туалеты
В Ленобласти уроженец Оренбурга зарезал двух собутыльников