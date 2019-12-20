«С утра проснулся, а тут треш такой»: Электрика из Петербурга перепутали с террористом, который расстрелял ФСБ на Лубянке

Расстрел сотрудников ФСБ на Лубянке в Москве ударил и по жителю Петербурга. 39-летний электрик Олег Кучеренко проснулся и увидел свое фото в СМИ с подписью – «террорист ликвидирован». Сначала Олег не поверил своим глазам, полез в соцсети и понял, что произошла какая-то чудовищная ошибка. Электрика перепутали с убитым стрелком, напавшим на силовиков, Евгением Манюровым. «Комсомолка» пообщалась с Олегом и узнала, как он воспринял путаницу в СМИ.

"ЭТОТ СТРЕЛОК ВЗЯЛ МОЕ ФОТО"

- Олег, как у вас ночь прошла?

- С утра встал, а тут треш творится. Сейчас фигню пишут, что я всю ночь не спал. Но ночью-то, блин, все нормально было. Спал. Просыпаюсь, а тут какие-то сообщение левые «Вконтакте»: «Чувак, ты, че, в онлайне?», «Твое фото или не твое?», «Тебя же завалили». И там ссылка такая на новость – «тыдыщь». Я – опа, нифига!.

Сам Олег удивлен неожиданному повороту, но ни на кого не злитсяФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Сколько сообщений вам пришло?

- Пришло около 10. Обычно нет такого. А тут целых 10!

- Оскорблений не было?

- Нет, я даже удивлен. Друзья еще писали мне с утра: «Это ты?», «Чувак, че с тобой?», – смеется Олег. - Телеканалы звонили, спрашивали: «Я это или не я».

- А как все началось?

- Этот Евгений в «Инстаграме» на свою страницу почему-то мои фотки сунул. Оттуда СМИ все и утащили.

- Он хотел запутать людей?

- Да не знаю, что он хотел. У меня страничка такая, что выскакивает при каком-то поиске. Раньше у меня тоже воровали фото. Но такое первый раз. До этого просто чужие страницы иллюстрировали. Я отправлял жалобы в службу поддержки. И их блокировали. Зачем это делается? Может, робот это делает?

Манюров был ликвидированФото: СОЦСЕТИ

ЖЕНА ПОСМЕЯЛАСЬ

- Как вы думаете, вы похожи со стрелком лицами?

- С определенного ракурса похож. А с другого - нет. Просто очки и оба небриты – вот и все. Половину мужчин такие!

- Возмущение было у вас, когда увидели?

- Да какое возмущение, к вечеру все стихнет.

В результате стрельбы возле здания ведомства на Большой Лубянке в центре Москвы погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек получили раненияФото: Михаил ФРОЛОВ

- Как ваша жена ко всему отнеслась?

- Да поржала надо мной.

- Будете подавать в суд на СМИ?

- Мне говорят - судиться с ними надо. А че судиться? У них все новости фейковые и целый штат адвокатов.

- Сами как относитесь к этому стрелку?

- Ну, как. На здание ФСБ напасть - однозначно теракт. Че он хотел, на че рассчитывал? Дурдом, блин. Может, просто «кукуха» поехала. Препаратов съел каких-нибудь.

Сергей Мардан: В ФСБ полетят головы. То, что случилось на Лубянке - это прокол 00:00 00:00

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/750712" frameborder="0"></iframe> Стрельба у здания ФСБ на Лубянке: главное.Центр Москвы, здание ФСБ, тихий предновогодний вечер. Когда раздались выстрелы, никто из прохожих не испугался. Подумали, что это салют... Но нет, это была настоящая перестрелка. С ранеными и погибшими

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