«С утра проснулся, а тут треш такой»: Электрика из Петербурга перепутали с террористом, который расстрелял ФСБ на Лубянке
Расстрел сотрудников ФСБ на Лубянке в Москве ударил и по жителю Петербурга. 39-летний электрик Олег Кучеренко проснулся и увидел свое фото в СМИ с подписью – «террорист ликвидирован». Сначала Олег не поверил своим глазам, полез в соцсети и понял, что произошла какая-то чудовищная ошибка. Электрика перепутали с убитым стрелком, напавшим на силовиков, Евгением Манюровым. «Комсомолка» пообщалась с Олегом и узнала, как он воспринял путаницу в СМИ.
"ЭТОТ СТРЕЛОК ВЗЯЛ МОЕ ФОТО"
- Олег, как у вас ночь прошла?
- С утра встал, а тут треш творится. Сейчас фигню пишут, что я всю ночь не спал. Но ночью-то, блин, все нормально было. Спал. Просыпаюсь, а тут какие-то сообщение левые «Вконтакте»: «Чувак, ты, че, в онлайне?», «Твое фото или не твое?», «Тебя же завалили». И там ссылка такая на новость – «тыдыщь». Я – опа, нифига!.
Сам Олег удивлен неожиданному повороту, но ни на кого не злитсяФото: Личная страница героя публикации в соцсети
- Сколько сообщений вам пришло?
- Пришло около 10. Обычно нет такого. А тут целых 10!
- Оскорблений не было?
- Нет, я даже удивлен. Друзья еще писали мне с утра: «Это ты?», «Чувак, че с тобой?», – смеется Олег. - Телеканалы звонили, спрашивали: «Я это или не я».
- А как все началось?
- Этот Евгений в «Инстаграме» на свою страницу почему-то мои фотки сунул. Оттуда СМИ все и утащили.
- Он хотел запутать людей?
- Да не знаю, что он хотел. У меня страничка такая, что выскакивает при каком-то поиске. Раньше у меня тоже воровали фото. Но такое первый раз. До этого просто чужие страницы иллюстрировали. Я отправлял жалобы в службу поддержки. И их блокировали. Зачем это делается? Может, робот это делает?
Манюров был ликвидированФото: СОЦСЕТИ
ЖЕНА ПОСМЕЯЛАСЬ
- Как вы думаете, вы похожи со стрелком лицами?
- С определенного ракурса похож. А с другого - нет. Просто очки и оба небриты – вот и все. Половину мужчин такие!
- Возмущение было у вас, когда увидели?
- Да какое возмущение, к вечеру все стихнет.
В результате стрельбы возле здания ведомства на Большой Лубянке в центре Москвы погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек получили раненияФото: Михаил ФРОЛОВ
- Как ваша жена ко всему отнеслась?
- Да поржала надо мной.
- Будете подавать в суд на СМИ?
- Мне говорят - судиться с ними надо. А че судиться? У них все новости фейковые и целый штат адвокатов.
- Сами как относитесь к этому стрелку?
- Ну, как. На здание ФСБ напасть - однозначно теракт. Че он хотел, на че рассчитывал? Дурдом, блин. Может, просто «кукуха» поехала. Препаратов съел каких-нибудь.
Сергей Мардан: В ФСБ полетят головы. То, что случилось на Лубянке - это прокол
Стрельба у здания ФСБ на Лубянке: главное.Центр Москвы, здание ФСБ, тихий предновогодний вечер. Когда раздались выстрелы, никто из прохожих не испугался. Подумали, что это салют... Но нет, это была настоящая перестрелка. С ранеными и погибшими
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ИСТОЧНИК KP.RU
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