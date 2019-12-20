2019-12-20T18:06:46+03:00
Общество

«С утра проснулся, а тут треш такой»: Электрика из Петербурга перепутали с террористом, который расстрелял ФСБ на Лубянке

После того, как фото петербуржца растиражировали СМИ, ему стали приходить десятки сообщений: «Чувак, это был ты что ли? Ты жив?»
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Это фото использовали в качестве иллюстрации стрелкаЭто фото использовали в качестве иллюстрации стрелкаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Расстрел сотрудников ФСБ на Лубянке в Москве ударил и по жителю Петербурга. 39-летний электрик Олег Кучеренко проснулся и увидел свое фото в СМИ с подписью – «террорист ликвидирован». Сначала Олег не поверил своим глазам, полез в соцсети и понял, что произошла какая-то чудовищная ошибка. Электрика перепутали с убитым стрелком, напавшим на силовиков, Евгением Манюровым. «Комсомолка» пообщалась с Олегом и узнала, как он воспринял путаницу в СМИ.

"ЭТОТ СТРЕЛОК ВЗЯЛ МОЕ ФОТО"

- Олег, как у вас ночь прошла?

- С утра встал, а тут треш творится. Сейчас фигню пишут, что я всю ночь не спал. Но ночью-то, блин, все нормально было. Спал. Просыпаюсь, а тут какие-то сообщение левые «Вконтакте»: «Чувак, ты, че, в онлайне?», «Твое фото или не твое?», «Тебя же завалили». И там ссылка такая на новость – «тыдыщь». Я – опа, нифига!.

Сам Олег удивлен неожиданному повороту, но ни на кого не злится Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сам Олег удивлен неожиданному повороту, но ни на кого не злитсяФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Сколько сообщений вам пришло?

- Пришло около 10. Обычно нет такого. А тут целых 10!

- Оскорблений не было?

- Нет, я даже удивлен. Друзья еще писали мне с утра: «Это ты?», «Чувак, че с тобой?», – смеется Олег. - Телеканалы звонили, спрашивали: «Я это или не я».

- А как все началось?

- Этот Евгений в «Инстаграме» на свою страницу почему-то мои фотки сунул. Оттуда СМИ все и утащили.

- Он хотел запутать людей?

- Да не знаю, что он хотел. У меня страничка такая, что выскакивает при каком-то поиске. Раньше у меня тоже воровали фото. Но такое первый раз. До этого просто чужие страницы иллюстрировали. Я отправлял жалобы в службу поддержки. И их блокировали. Зачем это делается? Может, робот это делает?

Манюров был ликвидирован Фото: СОЦСЕТИ

Манюров был ликвидированФото: СОЦСЕТИ

ЖЕНА ПОСМЕЯЛАСЬ

- Как вы думаете, вы похожи со стрелком лицами?

- С определенного ракурса похож. А с другого - нет. Просто очки и оба небриты – вот и все. Половину мужчин такие!

- Возмущение было у вас, когда увидели?

- Да какое возмущение, к вечеру все стихнет.

В результате стрельбы возле здания ведомства на Большой Лубянке в центре Москвы погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек получили ранения Фото: Михаил ФРОЛОВ

В результате стрельбы возле здания ведомства на Большой Лубянке в центре Москвы погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек получили раненияФото: Михаил ФРОЛОВ

- Как ваша жена ко всему отнеслась?

- Да поржала надо мной.

- Будете подавать в суд на СМИ?

- Мне говорят - судиться с ними надо. А че судиться? У них все новости фейковые и целый штат адвокатов.

- Сами как относитесь к этому стрелку?

- Ну, как. На здание ФСБ напасть - однозначно теракт. Че он хотел, на че рассчитывал? Дурдом, блин. Может, просто «кукуха» поехала. Препаратов съел каких-нибудь.

Сергей Мардан: В ФСБ полетят головы. То, что случилось на Лубянке - это прокол

00:00
00:00

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке: главное.Центр Москвы, здание ФСБ, тихий предновогодний вечер. Когда раздались выстрелы, никто из прохожих не испугался. Подумали, что это салют... Но нет, это была настоящая перестрелка. С ранеными и погибшими

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тренер стрелкового клуба: террорист с Лубянки Манюров стрелял в черном плаще

Убийца учился стрельбе из нарезного оружия в московском тире на Поклонной горе [эксклюзив kp.ru]

Андрей Норкин: Случившееся на Лубянке - это не провал, а высочайший профессионализм правоохранительных органов. Никто из гражданских не пострадал

00:00
00:00

Мать стрелка с Лубянки: «В последнее время не работал, общался с какими-то арабами по телефону»

В доме Евгения Манюрова прошли обыски, оперативники нашли целый арсенал оружия [эксклюзив kp.ru]

Перед нападением на ФСБ Евгений Манюров уволился ото всюду и общался с кем-то на иностранном языке

00:00
00:00

Версии генерала ФСБ: Завербовали или сошел с ума? Зачем стрелок устроил теракт у Лубянки

Можно ли было остановить боевика заранее (подробности)

Ветеран спецподразделения ФСБ «Альфа» Алексей Филатов: «Это серьезно подготовленный теракт, а не неуравновешенный псих»

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Стрельба у здания ФСБ на Лубянке»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Главный Дед Мороз России «прилетит» на Дворцовую площадь на самолете
На большой пресс-конференции в Доме журналиста главный новогодний волшебник страны поделился планами на ближайшие дни и рассказал о самых трогательных просьбах от детей и взрослых из Санкт-Петербурга
Новости 24
Полиция поймала мигранта, который ограбил дом уругвайца на 15 миллионов рублей
Рождественский вертеп появился перед Казанским собором
За год на Думской провели 17 рейдов, изъяли почти 700 литров спиртного и задержали 306 человек
На выходных Ленобласть ожидает туман и гололед
Петербург занял второе место среди лучших регионов для туризма
На подсветке телебашни Петербург сэкономил 111 миллионов рублей
Петербурженка, едва не оставшаяся в тайской тюрьме из-за укуса обезьянки, вылетела в Россию
В Ленобласти мужчина забил друга насмерть поленом
Петербургского полицейского задержали по подозрению во взяточничестве
Из-за снаряда на газоне в Калининском районе Петербурга перекрыли улицу
В пятницу Петербург сковали пробки в городе: автомобилисты стояли на КАДе, ЗСД и в центре
Вызов экстренных служб в Ленобласти стал доступен для людей с нарушением слуха и речи
Вместо ушедшего в «Метрострой» Сергея Харлашкина КРТИ возглавил Андрей Семчанков
На предновогодние праздники в Петербурге установят дополнительные туалеты
В Ленобласти уроженец Оренбурга зарезал двух собутыльников