2019-12-20T17:12:06+03:00
Общество

Главный Дед Мороз России «прилетит» на Дворцовую площадь на самолете

На большой пресс-конференции в Доме журналиста главный новогодний волшебник страны поделился планами на ближайшие дни и рассказал о самых трогательных просьбах от детей и взрослых из Санкт-Петербурга
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Незадолго до приезда в Санкт-Петербург Всероссийский Дед Мороз встретился на границе с Финляндией со своим коллегой - Йоллупукки.Незадолго до приезда в Санкт-Петербург Всероссийский Дед Мороз встретился на границе с Финляндией со своим коллегой - Йоллупукки.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Необычная пресс-конференция состоялась сегодня, 20 декабря, в санкт-петербургском Доме журналиста. Главным гостем на ней стал Всероссийский Дед Мороз, специально прибывший в Северную столицу из Великого Устюга. Журналистам – и маленьким и взрослым – главный волшебник страны рассказал, какая детская просьба впечатлила его больше всего, и каких сюрпризов ждать петербуржцам на Дворцовой площади в канун новогодних праздников.

Организаторы утверждали, что пресс-конференция продлится максимум час, однако в итоге она растянулась почти на два – так много вопросов ко Всероссийскому Деду Морозу накопилось у присутствующих за год. Но главной темой беседы, конечно, стали детские мечты и просьбы. Благо, за годы «службы» разных историй – грустных, веселых, забавных и трогательных – у Деда Мороза накопилось предостаточно.

Уже завтра, 21 декабря, Всероссийский Дед Мороз даст старт новогодним гуляньям на Дворцовой площади. Фото: Олег ЗОЛОТО

Уже завтра, 21 декабря, Всероссийский Дед Мороз даст старт новогодним гуляньям на Дворцовой площади.Фото: Олег ЗОЛОТО

- В Санкт-Петербурге для меня одной из самых запоминающихся стала встреча с мальчиком по имени Саша Прохоров, - рассказал гость из Великого Устюга «Комсомолке». – У него очень непростая судьба: на свет Саша появился с тяжелыми патологиями, родители от него почти сразу отказались. Врачи говорили, что он никогда не встанет с коляски – но он не только научился ходить, но и получил образование и сейчас сам помогает деткам с ДЦП. Или вот есть у меня теперь уже добрый знакомый – мужчина, который десять лет назад стал волонтером в детском доме и в итоге усыновил сразу четырех детей – трех братьев и их сестренку. Вот такие встречи, такие знакомства заставляют по-настоящему верить в чудо.

Впрочем, кому-то оно еще только предстоит. Так, после пресс-конференции к Деду Морозу обратилась петербурженка Дарья Рожок – попросила записать видеопоздравление для дочери подруги. Месяц назад пятилетней девочке поставили диагноз «острый лейкоз» - рак крови. Новый год она вместе с мамой встретит в больнице. Для лечения ей необходим дорогой препарат – 20 ампул стоял 999 300 рублей. Деньги на него собирают всем миром.

Помимо новогодних гуляний с Дворцовой площади 21 декабря стартует традиционный забег Дедов Морозов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Помимо новогодних гуляний с Дворцовой площади 21 декабря стартует традиционный забег Дедов Морозов.Фото: Олег ЗОЛОТО

Завтра Всероссийскому Деду Морозу предстоит насыщенный день – до вечера он посетит Ленинградскую областную детскую больницу, детский хоспис, детскую городскую больницу № 1 и больницу Святой Марии Магдалины для детей-сирот. А ровно в 18:00 – появится на Дворцовой площади в специально сконструированном для него «волшебном самолете». «Самолет», конечно, не летает – по площади он будет передвигаться на автомобиле – но зрелище все равно обещает быть красочным и интересным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Полиция поймала мигранта, который ограбил дом уругвайца на 15 миллионов рублей
Рождественский вертеп появился перед Казанским собором
За год на Думской провели 17 рейдов, изъяли почти 700 литров спиртного и задержали 306 человек
На выходных Ленобласть ожидает туман и гололед
Петербург занял второе место среди лучших регионов для туризма
На подсветке телебашни Петербург сэкономил 111 миллионов рублей
Петербурженка, едва не оставшаяся в тайской тюрьме из-за укуса обезьянки, вылетела в Россию
В Ленобласти мужчина забил друга насмерть поленом
Петербургского полицейского задержали по подозрению во взяточничестве
Из-за снаряда на газоне в Калининском районе Петербурга перекрыли улицу
В пятницу Петербург сковали пробки в городе: автомобилисты стояли на КАДе, ЗСД и в центре
Вызов экстренных служб в Ленобласти стал доступен для людей с нарушением слуха и речи
Вместо ушедшего в «Метрострой» Сергея Харлашкина КРТИ возглавил Андрей Семчанков
На предновогодние праздники в Петербурге установят дополнительные туалеты
В Ленобласти уроженец Оренбурга зарезал двух собутыльников