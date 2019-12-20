Главный Дед Мороз России «прилетит» на Дворцовую площадь на самолете

Необычная пресс-конференция состоялась сегодня, 20 декабря, в санкт-петербургском Доме журналиста. Главным гостем на ней стал Всероссийский Дед Мороз, специально прибывший в Северную столицу из Великого Устюга. Журналистам – и маленьким и взрослым – главный волшебник страны рассказал, какая детская просьба впечатлила его больше всего, и каких сюрпризов ждать петербуржцам на Дворцовой площади в канун новогодних праздников.

Организаторы утверждали, что пресс-конференция продлится максимум час, однако в итоге она растянулась почти на два – так много вопросов ко Всероссийскому Деду Морозу накопилось у присутствующих за год. Но главной темой беседы, конечно, стали детские мечты и просьбы. Благо, за годы «службы» разных историй – грустных, веселых, забавных и трогательных – у Деда Мороза накопилось предостаточно.

Уже завтра, 21 декабря, Всероссийский Дед Мороз даст старт новогодним гуляньям на Дворцовой площади.Фото: Олег ЗОЛОТО

- В Санкт-Петербурге для меня одной из самых запоминающихся стала встреча с мальчиком по имени Саша Прохоров, - рассказал гость из Великого Устюга «Комсомолке». – У него очень непростая судьба: на свет Саша появился с тяжелыми патологиями, родители от него почти сразу отказались. Врачи говорили, что он никогда не встанет с коляски – но он не только научился ходить, но и получил образование и сейчас сам помогает деткам с ДЦП. Или вот есть у меня теперь уже добрый знакомый – мужчина, который десять лет назад стал волонтером в детском доме и в итоге усыновил сразу четырех детей – трех братьев и их сестренку. Вот такие встречи, такие знакомства заставляют по-настоящему верить в чудо.

Впрочем, кому-то оно еще только предстоит. Так, после пресс-конференции к Деду Морозу обратилась петербурженка Дарья Рожок – попросила записать видеопоздравление для дочери подруги. Месяц назад пятилетней девочке поставили диагноз «острый лейкоз» - рак крови. Новый год она вместе с мамой встретит в больнице. Для лечения ей необходим дорогой препарат – 20 ампул стоял 999 300 рублей. Деньги на него собирают всем миром.

Помимо новогодних гуляний с Дворцовой площади 21 декабря стартует традиционный забег Дедов Морозов.Фото: Олег ЗОЛОТО

Завтра Всероссийскому Деду Морозу предстоит насыщенный день – до вечера он посетит Ленинградскую областную детскую больницу, детский хоспис, детскую городскую больницу № 1 и больницу Святой Марии Магдалины для детей-сирот. А ровно в 18:00 – появится на Дворцовой площади в специально сконструированном для него «волшебном самолете». «Самолет», конечно, не летает – по площади он будет передвигаться на автомобиле – но зрелище все равно обещает быть красочным и интересным.