2019-12-23T10:56:28+03:00
Общество

Люксовое авто на выгодных условиях

Банк УРАЛСИБ предлагает программу кредитования на покупку автомобилей премиальных брендов
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Люксовое авто на выгодных условиях.Люксовое авто на выгодных условиях.
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Хорошие новости накануне Нового года! Банк УРАЛСИБ расширяет продуктовую линейку и предлагает клиентам – физическим лицам новую программу на покупку автомобилей премиальных брендов.

Программа распространяется на автомобили следующих марок: Aston Martin, Audi, Aurus, Bentley, BMW, Chevrolet, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce.

А теперь к деталям. В рамках программы кредит можно получить как на новые, так и на автомобили с пробегом. Максимальная сумма кредита - 15 000 000 рублей для новых автомобилей и 13 000 000 рублей для автомобилей с пробегом. Минимальная сумма на новые автомобили составляет 5 000 001 рублей, на автомобили с пробегом – 3 000 001 рублей. Срок кредита от 1 года до 5 лет.

Минимальный первоначальный взнос – 30% от стоимости машины. Однако, если заемщик не является зарплатным клиентом Банка УРАЛСИБ, нужно будет предоставить документы, подтверждающие доход и занятость. Ну и тогда будет взнос 50% от цены авто.

И еще один момент. Минимальная процентная ставка по программе составляет 9,5% годовых в рублях с оформлением договора страхования жизни и здоровья заемщика и договора страхования предмета залога.

ИСТОЧНИК KP.RU

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