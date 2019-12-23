Как полюбить зиму

Автомобильный бренд Volkswagen представил внедорожник Tiguan в новой версии Winter Edition, специально созданный под комфортную езду в зимний сезон. В комплектацию включен широкий набор оборудования, которое значительно повышает комфорт эксплуатации автомобиля, особенно в холодное время года.

Уже в базовое оснащение данной версии включены: боковые зеркала с электрорегулировкой, электрообогревом и электроприводом складывания, подогрев передних сидений со ступенчатой регулировкой интенсивности и подогрев рулевого колеса, электрообогрев теплоизолирующего лобового стекла, форсунки стеклоомывателей с электрообогревом, система помощи при парковке спереди и сзади Park Pilot с системой автоматического торможения при опасном сближении Brake Assist, светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями.

Volkswagen Tiguan Winter Edition предлагается с двумя бензиновыми двигателями на выбор: 125-сильным в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом, а также 150-сильным мотором в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним или полным приводом.

Tiguan в новом исполнении Winter Edition отличается широким набором систем помощи водителю. Модель оснащается ассистентом движения на спуске (для полного привода), многофункциональным цветным дисплеем на приборной панели, а также системой помощи при парковке спереди и сзади Park Pilot.

Опционально для версии доступен пакет Comfort Plus, в который входят: камера заднего вида с омывателем, система бесключевого доступа и запуска двигателя KESSY с замками Safelock, электропривод двери багажного отделения с функцией отложенного закрывания Easy Close, а также противоугонная система. Модель оборудуется 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками Montana.

Фольксваген Центры Пулково, Таллинский и Лахта приглашают вас познакомиться с Tiguan Winter Edition и предлагают привлекательную цену на покупку от 1.459.000 рублей*.

Записаться на тест-драйв и узнать подробности можно по телефону (812) 331-99-94 на сайте и по адресам:

Фольксваген Центр Пулково ул. Стартовая, д.5

Фольксваген Центр Таллинский Таллинское шоссе д.157

Фольксваген Центр Лахта ул. Оптиков д.3

* Указанная стоимость действительна для модели в комплектации Volkswagen Tiguan Winter Edition (Винтер Эдишн) 125 л.с. TSI 2WD при покупке по Программе trade-in (обмен старого автомобиля на новый до 31.12.2019).

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