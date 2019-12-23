Незабываемые впечатления с первого взгляда

По данным Фольксваген Центров Таллинский, Пулково и Лахта, доля внедорожника VW Teramont в общем объеме продаж Volkswagen в 2019 году составляет 3% против 1,5% годом ранее. ( В России 2,9% к 1,7%).

Volkswagen Teramont дебютировал на российском рынке в апреле 2018 года. Его объем реализации в первые три квартала 2019 года увеличился на 63% по сравнению с девятью месяцами после старта продаж в 2018 году.

Средняя стоимость внедорожника за время его присутствия на автомобильном рынке города - 3,4 млн рублей.

Наиболее популярная комплектация – Status, оснащенная двигателем объемом 2,0 л, мощностью 220 л.с. Покупатели предпочитают черный или темно-серый цвета автомобиля.

- Teramont – самый крупногабаритный автомобиль в линейке Volkswagen, его появление на российском рынке было призвано расширить аудиторию марки, дать ее приверженцам машину совершенно нового класса для городской и загородной жизни. Те люди, кто хотя бы раз сталкивался с такими авто, знают, что в частности они имеют колоссальные габариты, относительно мощные двигатели и замечательную плавность хода. Цена автомобиля, его технологическое оснащение, внешний вид и пространство салона полностью соответствуют ожиданиям покупателей. У Teramont есть все предпосылки для дальнейшего роста популярности – внедорожник на фоне ухода с рынка конкурентов становится лидером в своей нише. Кроме того, в следующем году ожидается рестайлинг модели, что еще больше повысит к ней интерес.

По данным трех Фольксваген Центров, доля продаж в кредит Volkswagen Teramont составляет 37%. При этом 68% сделок по покупке внедорожника оформляются по программам трейд-ин.

Дополнительная информация:

Группа официальных дилеров WAGNER объединяет три автоцентра марки Volkswagen: Фольксваген Центры Таллинский (Таллинское шоссе, 157, лит. А), Пулково (Стартовая улица, 5, лит. А) и Лахта (улица Оптиков, 3А). На сегодняшний момент в Санкт-Петербурге только им присвоен статус Фольксваген Центров. Первый из автоцентров – Пулково - был открыт в 2004 году.

Записаться на тест-драйв и узнать подробности можно по телефону

(812) 331-99-94, на сайте и по адресам:

Фольксваген Центр Пулково ул. Стартовая , д.5

Фольксваген Центр Таллинский Таллинское шоссе, д.157

Фольксваген Центр Лахта ул. Оптиков, д.3

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