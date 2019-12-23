2019-12-23T11:45:38+03:00
Общество

Незабываемые впечатления с первого взгляда

Volkswagen Teramont в 2019 году нарастил свою популярность в Петербурге
Поделиться:
Фото предоставлено Фольксваген Групп Рус.Фото предоставлено Фольксваген Групп Рус.
Изменить размер текста:

По данным Фольксваген Центров Таллинский, Пулково и Лахта, доля внедорожника VW Teramont в общем объеме продаж Volkswagen в 2019 году составляет 3% против 1,5% годом ранее. ( В России 2,9% к 1,7%).

Volkswagen Teramont дебютировал на российском рынке в апреле 2018 года. Его объем реализации в первые три квартала 2019 года увеличился на 63% по сравнению с девятью месяцами после старта продаж в 2018 году.

Средняя стоимость внедорожника за время его присутствия на автомобильном рынке города - 3,4 млн рублей.

Наиболее популярная комплектация – Status, оснащенная двигателем объемом 2,0 л, мощностью 220 л.с. Покупатели предпочитают черный или темно-серый цвета автомобиля.

- Teramont – самый крупногабаритный автомобиль в линейке Volkswagen, его появление на российском рынке было призвано расширить аудиторию марки, дать ее приверженцам машину совершенно нового класса для городской и загородной жизни. Те люди, кто хотя бы раз сталкивался с такими авто, знают, что в частности они имеют колоссальные габариты, относительно мощные двигатели и замечательную плавность хода. Цена автомобиля, его технологическое оснащение, внешний вид и пространство салона полностью соответствуют ожиданиям покупателей. У Teramont есть все предпосылки для дальнейшего роста популярности – внедорожник на фоне ухода с рынка конкурентов становится лидером в своей нише. Кроме того, в следующем году ожидается рестайлинг модели, что еще больше повысит к ней интерес.

По данным трех Фольксваген Центров, доля продаж в кредит Volkswagen Teramont составляет 37%. При этом 68% сделок по покупке внедорожника оформляются по программам трейд-ин.

Дополнительная информация:

Группа официальных дилеров WAGNER объединяет три автоцентра марки Volkswagen: Фольксваген Центры Таллинский (Таллинское шоссе, 157, лит. А), Пулково (Стартовая улица, 5, лит. А) и Лахта (улица Оптиков, 3А). На сегодняшний момент в Санкт-Петербурге только им присвоен статус Фольксваген Центров. Первый из автоцентров – Пулково - был открыт в 2004 году.

Записаться на тест-драйв и узнать подробности можно по телефону

(812) 331-99-94, на сайте и по адресам:

Фольксваген Центр Пулково ул. Стартовая , д.5

Фольксваген Центр Таллинский Таллинское шоссе, д.157

Фольксваген Центр Лахта ул. Оптиков, д.3

* Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Пара удочерила двух девочек и унаследовала кредиты их горе-матери на 2 миллиона рублей
Родители из Самарской области не хотят отказываться от малышек, но не понимают, как подобную ситуацию допустил банк, почему не сработало страхование жизни и что вообще делать дальше
Стало известно, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь 2020 года в Санкт-Петербурге
Горожане и гости Северной столицы смогут пользоваться общественным транспортом в новогоднюю ночь 2020 года в Санкт-Петербурге - трамваями, троллейбусами, автобусами и метро
Новости 24
Петербург вошел в топ-5 привлекательных городов для инвестиций
Из-за аномально теплой зимы птицы не улетели из Петербурга
Депутаты ЗакСа попросили возить «урановые хвосты» мимо Петербурга
Поймать за 13 минут: Росгвардейцы задержали водителя, не заплатившего в Ленобласти за бензин
Из-за аномально теплой зимы в декабре в Петербурге выросли грибы
Спасатели достали из Невы бетономешалку, упавшую на Октябрьской набережной
Опубликован список автобусов, которые будут работать в новогоднюю ночь-2020 в Петербурге
Вице-губернатор Анна Митянина станет новым детским омбудсменом Петербурга
Губернатор Ленобласти похвастался огромной елью и поностальгировал о снеге в Instagram
6 трамвайных и 5 троллейбусных маршрутов развезут петербуржцев в новогоднюю ночь
Жительницу Кудрово изнасиловал дома слесарь
Два гаишника получили 8 и 7,5 лет тюрьмы за взятку от пьяного водителя
Утро на КАД и в центре Петербурга началось с жестких пробок
Труп в полиэтилене нашли на свалке в Ленобласти
Мусорную реформу в Петербурге вынесли на общественное обсуждение