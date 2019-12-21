Поверить в мечту: Как из юриста превратиться в мыловара

Двенадцать лет своей жизни Ольга Костюкова отдала юриспруденции. При таком стаже бросать сложившуюся карьеру и менять профессию сложно. Но она последовала за мечтой, и у нее получилось. Вот уже несколько лет Ольга - частный предприниматель, хозяйка Гатчинской мыловарни, а также сувенирных ларьков «Лавка ремесел». О том, как поймать удачу за хвост и кто может помочь в осуществлении самых смелых предпринимательских фантазий, Ольга рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге».

- Я всегда понимала: если не юриспруденция, то предпринимательство, - говорит Ольга. - У меня даже высшее образование такое: Институт правоведения и предпринимательства. При этом я всегда что-то мастерила, делала руками - это мое хобби. В какой-то момент у меня была букетная мастерская. Людям нравились букеты, но они сожалели, что цветы так быстро вянут. И я начала искать что-то, что будет так же вкусно пахнуть, но при этом не завянет.

Когда Ольга поняла, что хочет заниматься мылом, дело было за… хотелось бы сказать, что за малым, но на самом деле - это шаг, на котором большинство идей лопается, как тот самый мыльный пузырь. Оформление документов, создание бизнеса - сложная задача, если нет поддержки.

- Это ведь не так просто, - объясняет наша собеседница, - написать бизнес-план, разработать маркетинговую стратегию. Поэтому я, когда поняла, что надо официально оформить ИП, обратилась в Фонд поддержки предпринимательства города Гатчины. Там мне объяснили, какие есть субсидии, меры государственной поддержки. Я прошла бесплатный курс предпринимательства, это для меня оказалось очень полезным.

Начинала Ольга с сувенирного мыла. Теперь же в ассортименте есть и косметические средства ручной работы, и природные тоники. Сейчас она постоянно в поиске новых идей, способных удивить клиентов, например, ароматов настоящих живых цветов, которые создают для нее профессиональные парфюмеры, и многого другого.

Купить мыло Гатчинской мыловарни можно в том числе в сети сувенирных ларьков «Лавка ремесел». Ее, кстати, тоже открыла Ольга Костюкова, чтобы поддержать ремесленников Ленобласти.

- Я могла бы открыть просто лавку мыловара, - объясняет предпринимательница. - Но, благодаря Фонду поддержки предпринимательства, комитету по развитию малого бизнеса региона я познакомилась с другими мастерами-ремесленниками и поняла, что мы должны быть все вместе. Я очень рада, что нам помогли реализовать этот проект.

Ольга подтверждает: без стартового капитала не начать даже самый маленький бизнес. Ей повезло - накоплений хватило на первоначальные вложения. Однако теперь Костюкова знает, что могла бы не волноваться, даже если бы у нее было недостаточно средств, комитет помог бы и финансово.

- Два года назад я уже получила от него субсидию на производство. Это отдельная субсидия для мастеров народно-художественного промысла и ремесленников, - рассказывает Ольга. - Также нам могут субсидировать и выставки.

Напоследок мы попросили Ольгу дать совет тем, кто хочет превратить свое хобби в бизнес. Как оказалось, главное - не бояться начинать.

- В Ленобласти сейчас созданы все условия для развития, - говорит Ольга. - Я была единственным мыловаром в Гатчине, а сейчас их уже шестнадцать. А ведь когда-то крутили пальцем у виска: мол, с ума сошла. Для меня это был знак - точно надо делать.

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СПРАВКА «КП»

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