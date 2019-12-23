Маркетплейс финансовый и не только

Традиционно в конце уходящего года мы вспоминаем самые яркие события, успехи и победы. Многое из того, что было сделано, касается каждого из нас.

ЕДИНАЯ КАРТА ПЕТЕРБУРЖЦА

Инновационная карта объединяет в себе финансовые и нефинансовые сервисы на классической банковской карте, что дает ключ к целому ряду банковских и городских сервисов. То есть этой картой можно не только расплачиваться за услуги и товары, но и использовать ее как проездной, электронную подпись, полис ОМС и другое. Кроме того, владельцам Единых карт петербуржца Сбербанка доступна бонусная программа лояльности «Спасибо от Сбербанка». Также держателям карт ЕКП доступна и городская программа лояльности, в которой на сегодня участвуют десятки магазинов, аптек, музеев, театров и других культурно-развлекательных учреждений.

- Единая карта петербуржца стала знаковым проектом этого года для Сбербанка. У нее большой потенциал, который мы будем совместно с городом и бизнес-сообществом развивать дальше. Уже сейчас более 180 компаний из разных сфер деятельности участвуют в проекте и предоставляют свои скидки держателям ЕКП, - говорит председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

С момента старта проекта только в Сбербанке принято 210 тысяч заявлений на оформление Единых карт петербуржца, более 180 тысяч карт выдано.

НАЛИЧНЫЕ С ПОКУПКОЙ

В 2019 году Сбербанк стал первым банком в России, который предложил предприятиям розничной торговли сервис покупки с возможностью выдачи наличных на кассе магазина. Пока этот проект рассчитан на населенные пункты, где по причине сильной удаленности и малонаселенности нет возможности установить банкоматы или открыть офис банка. Но с сентября этого года услуга стала доступна в ряде магазинов сети «ВкусВилл», в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

- Для нашего региона такая услуга особенно актуальна, так как мы также работаем на территории Крайнего Севера, - пояснил Виктор Вентимилла Алонсо. - Мы считаем, что данный сервис привлечет еще большее количество покупателей в магазины, а для клиента получение наличных на кассе в магазине зачастую удобнее и своевременнее, чем посещение банкомата или офиса банка.

Кстати, Северо-Западный федеральный округ считается одним из самых «безналичных» регионов. Тройку лидеров в общероссийском рейтинге возглавляют Мурманская область, Карелия и Коми, а в Петербурге и Ленобласти доля безнала составляет 54 процента.

УСЛУГИ ОНЛАЙН

- Экономить время клиента - это наш приоритет в работе, поэтому мы продолжаем разрабатывать и совершенствовать дистанционные сервисы как для частных лиц, так и для бизнеса, - говорит Виктор Вентимилла Алонсо. - В 2019 году появились новые возможности для представителей малого бизнеса. Теперь предприниматели могут дистанционно регистрировать свой бизнес, а также открыть расчетный счет или получить кредит без визита в банк.

Предприниматели быстро оценили новые возможности от Сбербанка, и теперь текущая доля кредитных заявок онлайн по СЗФО составляет 94 процента. Услугой дистанционной регистрации бизнеса воспользовалось более трех тысяч предпринимателей.

Также в 2019-м банк запустил сервис мгновенных переводов по бизнес-картам и новый способ безналичной оплаты «Плати QR», который позволяет принимать платежи с помощью графического кода. Благодаря возможности оплаты через QR-код продавцы могут принимать безналичную оплату от клиентов, не приобретая дополнительное эквайринговое оборудование.

ЭКОСИСТЕМА:ОТ ЕДЫ ДО МЕДИЦИНЫ

Технологический мир движется к упрощению жизни людей и предоставлению им качественных сервисов, доступ к которым сосредоточен внутри одной платформы. Сбербанк идет в ногу со временем и разрабатывает собственную экосистему. Так что сегодня Сбербанк - это не только банковские продукты, но и нефинансовые возможности для клиента. Спектр услуг очень широк: от маркетплейса и доставки товаров до облачных технологий и комплексных программ для повышения эффективности бизнеса.

- Экосистема Сбербанка строится вокруг потребностей и интересов наших клиентов. И речь здесь не только о традиционных банковских продуктах. Число компаний нашей экосистемы постоянно увеличивается, и сегодня они предлагают уже более ста решений как для физлиц, так и для бизнеса. Это может существенно облегчить жизнь и тем и другим, - говорит Виктор Вентимилла Алонсо.

Сегодня в экосистеме Сбербанка более тридцати компаний в разных сферах: телемедицина, недвижимость, телекоммуникации, идентификация, облачные сервисы, коммуникации, поиск вакансий и сотрудников и другие.

КУЛЬТУРА И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Важным направлением деятельности банка остается поддержка социальных и культурных проектов. Среди самых запомнившихся историй уходящего года - возвращение грифонов на Банковский мост. Любимую горожанами и туристами пешеходную переправу через канал Грибоедова торжественно открыли после реставрации, которая проводилась при поддержке Сбербанка. Это был первый капитальный ремонт моста почти за два века его существования - построен он был в 1826 году.

Мост отремонтировали впервые с момента его постройки.Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще одно яркое событие в жизни культурной столицы - выставка картины Сандро Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа» в Государственном Эрмитаже. Банк выступил генеральным партнером выставки, которая продлится до 16 февраля 2020 года. Кроме подлинника, в экспозиции представлена тактильная копия картины.