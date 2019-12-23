Стало известно, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь 2020 года в Санкт-Петербурге

Новый год уже близко. И пусть он опять будет без снега (а вдруг чудо все же случится?), но и петербуржцы и гости города все равно пойдут отмечать праздник на Дворцовую площадь. Здесь состоятся основные торжества. Как же добраться до центра,а потом вернуться домой? Рассказываем, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь 2020 года в Санкт-Петербурге

Метро:

Больше всего горожан наверняка воспользуются метро. Подземка как и всегда, будет работать по праздничному графику. В Новый год (с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года), как Рождество Христово (с 6 на 7 января 2020) и другие красные дни календаря, составы метрополитена станут курсировать с 1:00 до 5:00 часов 1 января. А после этого метро войдет в обычный режим работы.

Автобусы:

- В ночь с 31 декабря на 1 января в рейс традиционно выйдут ночные автобусы. Они будут ходить по 31 маршруту, что сделает ночной транспорт доступным для жителей Петербурга и пригородов, - сообщает пресс-служба «Пассажиратотранса».

С 0:00 до 06:00 1 января будет организовано движение по маршрутам №№ 2, 8, 12, 50, 56, 66, 77, 80, 82, 93, 100, 106, 114, 137, 141, 142, 145А, 154, 161, 169А, 180, 182, 187, 190, 196, 198, 200, 327, 328, 375, 397.

Интервал движения каждого составит 30 минут. Оплатить проезд можно «Подорожником» или купив билет. С 6 утра все автобусы перейдут на обычный дневной режим.

С 31 декабря на 1 января в рейс выйдет 31 маршрут автобусов.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Троллейбусы и трамваи:

После полуночи и до шести утра будут работать 6 маршрутов трамваев и 5 маршрутов троллейбусов, - сообщает пресс-служба «Горэлектротранса».

Маршруты трамваев в новогоднюю ночь 2020:

- №16 («Площадь Стачек – Карбюраторный завод»);

- №27 («Рыбацкое – Река Оккревиль»);

- №43 («Станция метро “Купчино” – Московские ворота»);

- №55 («Придорожная аллея – Улица Шаврова»);

- №60 («ЛЭМЗ – Завод “Северная верфь”»);

- №100 («Ж/д станция Ручьи – Придорожная аллея»).

Ночные маршруты троллейбусов:

- №2 («Улица Шаврова – Ординарная улица»);

- №13 («Придорожная аллея – Светлановский проспект»);

- №14 («Река Оккервиль – Площадь Александра Невского»);

- №31 («Северный проспект – Проспект Добролюбова»);

- №37 («Улица Пионерстроя – Проспект Ветеранов»).

Интервал движения как и у автобусов составит полчаса, а с шести утра он войдет в обычный дневной режим.