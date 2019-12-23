Российская компания «Свеза» расширяет круг клиентов в Корее

Один из крупнейших производителей изоляционных панелей для газовых танкеров – компания DongSung Finetec - стал клиентом «Свезы». Первые поставки уже отправлены заказчику. Планы дальнейшего сотрудничества промышленных гигантов охватывают несколько ближайших лет.

Одним из наиболее популярных продуктов среди индустриальных клиентов компании «Свеза» является фанера бренда GAS, из которой производятся изоляционные панели для газовых танкеров. Компания обладает всеми ключевыми сертификатами и уже зарекомендовала себя на рынке «газовой фанеры». Пул заказчиков этой продукции пополнил крупный корейский производитель LNG панелей - DongSung Finetec, представители которого посетили петербургский комбинат «Свезы» этой осенью, а в декабре первые заказы уже отправились в Корею.

Фото предоставлено компанией «Свеза».

В ходе визита особый интерес для гостей из DongSung Finetec представляли процесс клейки и сборки газовой фанеры толщиной 92 мм – это самая высокопрофильная фанера, производимая на комбинате в Санкт-Петербурге. Представители заказчика смогли просмотреть полный цикл – от склеивания до проверки качества и упаковки. По итогам аудита производитель LNG-панелей остался доволен качеством продукта и разместил первые заказы, которые в скором времени уже будут доставлены на производственные площадки DongSung Finetec.

- В ходе встречи мы обсудили и дальнейшее сотрудничество «Свезы» и «DongSung Finetec» на ближайшие годы, - рассказала менеджер по работе с ключевыми клиентами компании «Свеза» Елена Огнева. - Безусловно, для нас такое партнерство очень важно. Как клиентоцентричная компания, мы постоянно улучшаем клиентский сервис, расширяем продуктовый портфель».

Мировой рынок СПГ-танкеров показывает рост с конца 2018 года. Спрос на перевозчиков СПГ увеличивается на фоне роста спроса на газ. Корейские верфи — бесспорные лидеры в строительстве газовозов. По данным компании Braemar, в 2018 году 78% мировых заказов на строительство танкеров и плавучих хранилищ для сжиженного природного газа получили южнокорейские компании.

Фото предоставлено компанией «Свеза».

НАША СПРАВКА

«Свеза» − российская компания, мировой лидер на рынке березовой фанеры. Продукция «Свеза» завоевала доверие потребителей в 80 странах мира на пяти континентах. Она используется в строительстве небоскребов и олимпийских объектов, производстве магистральных автоприцепов, высокоскоростных поездов и СПГ-танкеров, создании экологичной мебели и стильных интерьеров. «Свеза» – поставщик №1 в России для монолитного строительства.

«Свеза» выпускает 1,4 млн м3 высококачественной продукции ежегодно, включая фанеру и древесно-стружечные плиты.

«Свеза» работает в России с 1997 г. За это время компания провела модернизацию и масштабное увеличение производства с использованием новейших технологий, и оборудования. «Свеза» создает в российских регионах современные рабочие места, на которых трудятся династии опытных сотрудников – профессионалов в своем деле.

«Свеза» ответственно подходит к использованию лесных ресурсов, что подтверждено международными сертификатами FSC (ForestStewardshipCounсil® – Лесной попечительский совет – международная некоммерческая организация, целью которой является содействие экологически ответственному лесопользованию и управлению лесными ресурсами).

Компания «Свеза» включает в себя ООО «СВЕЗА-Лес» (поставщик) и комбинаты-производители продукции: в Санкт-Петербурге, Вологодской, Свердловской, Тюменской, Костромской (2 комбината) областях, а также в Пермском крае. Комбинаты располагаются в местах, традиционно богатых березовыми лесами. Удобное географическое расположение комбинатов обеспечивает оптимальную логистику.