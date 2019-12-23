2019-12-23T17:22:10+03:00
Новости компаний

Россияне получат бесплатный роуминг в 130 странах мира

МегаФон и Booking.com заключили уникальное соглашение
Маргарита РЫБАКОВА
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Россияне получат бесплатный роуминг в 130 странах мира.Россияне получат бесплатный роуминг в 130 странах мира.
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Отличные новости для путешественников. Мегафон готов предложить своим клиентам бесплатный роуминг в 130 странах мира. Абоненты российского оператора смогут бесплатно общаться и пользоваться интернетом в путешествиях. Это стало возможно благодаря соглашению, которое компанию заключила с крупнейшей международной площадкой по бронированию отелей Booking.com.

А теперь конкретно. Услуга для абонентов МегаФона будет работать через специальный лендинг на booking.com. Чтобы ей воспользоваться, достаточно забронировать и оплатить отель, указав номер телефона, который будет использоваться в поездке. В каждый день бронирования отеля абоненту будет доступен целый час бесплатного общения и 1 Гб интернета. К долгосрочному проекту уже подключено около 1 миллиона отелей из более чем 130 стран мира.

- Мы запускаем это партнерство накануне новогодних праздников, когда многие наши абоненты отправляются в отпуск, – комментирует коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон. - Новогодние праздники – особое время, когда быть на связи с родными и близкими - главная ценность для каждого. В среднем в роуминге россияне тратят около трех минут в день на вызовы. Мы же хотим, чтобы наши абоненты путешествовали в удовольствие и чувствовали себя как дома, не испытывая ограничений в общении.

- Устранение любых неудобств из клиентского опыта – одна из основных целей Booking.com. Мы рады в партнерстве с МегаФон сделать это уникальное предложение для путешественников, которое позволит им постоянно оставаться на связи во время поездок, — отмечает вице-президент Booking.com по партнерствам Рипси Банкуриан. – Благодаря этому взаимовыгодному сотрудничеству мы поможем еще большему количеству клиентов найти идеальные объекты размещения, а также предоставим им доступ к новым преимуществам, которые улучшат их путешествия в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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