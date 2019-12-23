2019-12-23T18:49:52+03:00
Общество

МГУ покупает книгу историка Соколова, убившего свою студентку-любовницу

Библиотека университета объявила тендер, куда включила работу экс-доцента о Наполеоне
Роман ЛЯЛИН
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МГУ купит книгу СоколоваМГУ купит книгу СоколоваФото: Артем КИЛЬКИН
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Научная библиотека МГУ вскоре пополнится книгой бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Историк расстрелял свою возлюбленную в квартире на набережной реки Мойка. После кровавой расправы кавалер Ордена почетного легиона расчленил тело и стал выбрасывать его по частям в воду. Во время очередной вылазки доцент не удержался и сам упал в Мойку. После этого его задержали.

Сам Олег Соколов рассказывал в интервью "КП-Петербург", что любил Анастасию и планировал с ней свадьбу. Трагедия произошла в годовщину их знакомства. На суде историк заявлял, что убил девушку из-за ее ревности к дочерям Соколова. Сейчас обвиняемый находится в Москве, где проходит психиатрическую экспертизу.

Убитая студентка участвовала в военных реконструкциях со своим преподавателем Фото: vk.com

Убитая студентка участвовала в военных реконструкциях со своим преподавателем Фото: vk.com

Олег Соколов был активным участником военных реконструкций. Историк был влюблен в личность Наполеона Бонапарта и часто наряжался в костюм полководца. Большая часть трудов Соколова посвящена именно Наполеону. И сейчас научная библиотека МГУ решила закупить один из трудов доцента. Речь идет об одном экземпляре труда «Битва трех императоров. Наполеон, Россия и Европа».

- Эта книга посвящена интереснейшему периоду нашей истории - первой войне коалиции государств, возглавляемых Российской империей против Наполеона, - говорится в аннотации. К слову, предисловие к книге написал публицист Дмитрий Пучков, известный как Гоблин.

Соколов любил быть генералом Фото: Артем КИЛЬКИН

Соколов любил быть генералом Фото: Артем КИЛЬКИН

Тендер на покупку изданий был размещен МГУ. Информацию о покупке книге уже подтвердил адвокат Олега Соколова.

- Закупка книги таким уважаемым научным заведение как МГУ, еще раз подчеркивает научную значимость трудов историка Олега Соколова, - заявил адвокат Александр Почуев. - История знает много случаев, когда известные люди совершали тяжкие преступления. Но в большинстве случаев, их научные или общественные достижения являются смягчающими вину обстоятельствами, а не отягчающими. В случае историка Соколова, то это трагедия двух возлюбленных, которые вместе занимались наукой.

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Подозреваемый в расправе дал первые публичные показания после трагедии, его арестовали до 8 января 2020 (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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