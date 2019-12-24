Малышку, которую безумная петербурженка грозилась выбросить с 5 этажа, забрал к себе отец

Двухлетнюю дочку, которую невменяемая мать хотела выкинуть из окна дома на Караваевской улице в Петербурге, все-таки забрал к себе отец. Напомним, в субботу 14 декабря женщина внезапно сошла с ума. Она выбросила из своей квартиры на пятом этаже на улицу множество вещей. Но что ужасно, следом за посудой и одеждой горе-мать грозилась отправить свою дочь, чтобы «сделать ее ангелом». Трагедии избежали благодаря действиям храброго участкового и слаженной работе спецслужб.

Девочку, а также ее 12-летнего братика, наблюдавшего тогда за страшной картиной, спасли и положили на неделю в местную детскую больницу. Их постоянно навещал отец, разведенный с их матерью и проживавший отдельно. Произошедшее, мягко говоря, напугало мужчину, и он решился не отходить от ребят ни на шаг и забрать их в итоге к себе.

- Детей выписали. Они вместе с отцом уже поехали в новый дом. Безумную мать сейчас собираются судить по уголовной статье за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, - сообщила Светлана Агапитова, уполномоченный по правам ребенка в Петербурге.

Добавим, что умалишенную мать пока что отправили в психиатрическую больницу. Любопытно, что ранее вся семья не состояла на учете субъектов профилактики и характеризовалась как нормальная.