2019-12-24T00:05:48+03:00
Происшествия

Малышку, которую безумная петербурженка грозилась выбросить с 5 этажа, забрал к себе отец

Также папа решил оставить у себя и 12-летнего сына
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Разведенный отец забрал к себе двоих детей от обезумевшей матери. Фото: СОЦСЕТИРазведенный отец забрал к себе двоих детей от обезумевшей матери. Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Двухлетнюю дочку, которую невменяемая мать хотела выкинуть из окна дома на Караваевской улице в Петербурге, все-таки забрал к себе отец. Напомним, в субботу 14 декабря женщина внезапно сошла с ума. Она выбросила из своей квартиры на пятом этаже на улицу множество вещей. Но что ужасно, следом за посудой и одеждой горе-мать грозилась отправить свою дочь, чтобы «сделать ее ангелом». Трагедии избежали благодаря действиям храброго участкового и слаженной работе спецслужб.

Девочку, а также ее 12-летнего братика, наблюдавшего тогда за страшной картиной, спасли и положили на неделю в местную детскую больницу. Их постоянно навещал отец, разведенный с их матерью и проживавший отдельно. Произошедшее, мягко говоря, напугало мужчину, и он решился не отходить от ребят ни на шаг и забрать их в итоге к себе.

- Детей выписали. Они вместе с отцом уже поехали в новый дом. Безумную мать сейчас собираются судить по уголовной статье за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, - сообщила Светлана Агапитова, уполномоченный по правам ребенка в Петербурге.

Добавим, что умалишенную мать пока что отправили в психиатрическую больницу. Любопытно, что ранее вся семья не состояла на учете субъектов профилактики и характеризовалась как нормальная.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Режиссер Алексей Бражников: В Америке стреляют в школах, но никто не рискнет напасть на ЦРУ
Автор документальных фильмов, живущий и работающий в США и сотрудничающий с RT, рассказал о том, почему в городах открывают огонь, с точки зрения жителя американской столицы
Новости 24
В Ленобласти нашли худшую новогоднюю елку, украшенную мочалками и бутылками
Жители ЖК «Солнечный город» поймали лихача с пистолетом, таранившего чужие авто и сбивавшего людей
В Ленобласти грузовик сдавал назад и насмерть задавил пенсионера, занимавшегося скандинавской ходьбой
В честь 73-летия СКА петербуржец пробежал 73 километра по армейским местам в городе
В промзоне Ржевка построят новые дороги и трамвайные линии
Под Гатчиной нашли останки и медальоны трех солдат рабоче-крестьянской Красной армии
Дочь-малютку, которую безумная петербурженка грозилась выкинуть в окно, забрал к себе отец
В Петербурге автолюбители собираются выстроиться в гигантскую елку из наряженных машин
В суде Петербурга нашли труп мужчины, обвиняемого в жестоком изнасиловании
Сильный туман окутает Петербург с 23 на 24 декабря
Полиция разыскивает мужчину, выстрелившего петербуржцу в лицо среди белого дня
Артема Дзюбу признали лучшим футболистом России 2019 года
Житель Карелии хотел получить кэшбек и лишился 105 тысяч рублей
В бесснежную погоду «ватрушечная» горка в Кронштадте пользуется огромным успехом