2019-12-24T10:08:04+03:00
Общество

Глава СУ СКР по Ленобласти и будущие следователи встретились с ветераном Великой отечественной войны

Фронтовик рассказал об ужасах войны и пожелал силовикам никогда не отступать
Роман ЛЯЛИН
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Ветерана чествовали следователиВетерана чествовали следователиФото: Олег ЗОЛОТО
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Сотрудники СУ СКР по Ленинградской области и будущие студенты накануне 75-летия Победы встретились с 96-летним ветераном Великой Отечественной войны Вадимом Бобиковым. Силовики попросили фронтовика рассказать о своих подвигах и напомнить страницы истории.

- В рамках проводимой в преддверии 75-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне Следственным комитетом Всероссийской патриотической молодежной эстафеты добрых дел состоялась встреча сотрудников следственного управления и студентов Санкт-Петербургской академии Следственного комитета с участником Великой Отечественной войны, полковником в отставке Вадимом Сергеевичем Бобиковым, - рассказывают в СУ СКР по Ленинградской области.

Сергей Сазин поблагодарил ветерана Фото: Олег ЗОЛОТО

Сергей Сазин поблагодарил ветеранаФото: Олег ЗОЛОТО

Вадим Сергеевич принимал участие в строительстве оборонительных сооружений на подступах к Ленинграду, участвовал в боях на Ленинградском фронте - Дорога Жизни. За заслуги был награжден орденами «Отечественной войны I и II степеней», «Красной Звезды».

- В начале встречи к присутствующим обратился руководитель следственного управления Сергей Сазин, - делятся в СУ СКР по Ленобласти. - Сергей Тихонович отметил, что в сердцах новых поколений будет вечно жить благодарность участникам Великой Отечественной - тем, кто принес мир на нашу землю.

Студенты с интересом слушали лекцию ветерана Фото: Олег ЗОЛОТО

Студенты с интересом слушали лекцию ветеранаФото: Олег ЗОЛОТО

Ветеран рассказал студентам и следователям о боях, своих однополчанах, ранениях и наградах. Кроме того, фронтовик вспомнил тяжелые дни блокады Ленинграда. Следователи в свою очередь провели ветерану экскурсию по Санкт-Петербургской академии Следственного комитета России.

После встречи для ветерана провели экскурсию Фото: Олег ЗОЛОТО

После встречи для ветерана провели экскурсиюФото: Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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