2019-12-24T12:11:23+03:00
Экономика

4 процента и никаких отчетов

В Ленобласти вводят налог для самозанятых
Илья КРУШЕВСКИЙ
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Ассортимент товаров и услуг, которые создают жители региона, очень широк.Ассортимент товаров и услуг, которые создают жители региона, очень широк.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ
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Специальный налоговый режим для самозанятых граждан вводится в Ленобласти с 1 января 2020 года. Федеральный закон, расширяющий перечень регионов, где проводится эксперимент по установлению режима «Налог на профессиональный доход», подписан президентом России Владимиром Путиным. Разбираемся, что это значит для тех, кто работает на себя.

Статус самозанятого может получить гражданин, который самостоятельно создает продукт или услугу и зарабатывает на них. У самозанятого не может быть работодателя и наемных сотрудников, а годовой доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей. Налоговая ставка же будет зависеть от клиента. Продаешь товары физическим лицам - значит нужно будет заплатить четыре процента. При работе с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами ставка составит шесть процентов.

ВОЗМОЖНОСТИ

Статус позволит гражданам, не зарегистрировавшимся в качестве индивидуального предпринимателя, работать легально и брать кредиты в банках.

- Это очень удобно: для регистрации нужен только смартфон, никуда не надо ходить, а налог - всего четыре процента. И никаких отчетов, - подчеркнула председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай.

Светлана Нерушай. Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Светлана Нерушай.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

И правда, для регистрации даже не нужно идти в налоговую инспекцию. Достаточно скачать мобильное приложение «Мой налог», зайти на сайт ФНС России, в банк или на портал госуслуг. Более того, все необходимые операции - кассовый чек, учет доходов, налоговые платежи - формируются в приложении «Мой налог».

ЧТО ЕЩЕ ДАЕТ РЕГИСТРАЦИЯ

Самозанятые могут рассчитывать на бесплатные консультации, обучение и другие виды поддержки, которые оказывает региональный центр «Мой бизнес» Ленинградской области. А это, между прочим, более ста услуг: от юридических консультаций до образовательных курсов. Обо всех услугах центра можно узнать на сайте 813.ru или по телефону 8 (812) 309-46-88. Но лучше, конечно, зайти в гости на проспект Энергетиков, 3А (бизнес-центр «Лада», 9-й этаж).

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КОНКРЕТНО

Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области вместе с Федеральной налоговой службой уже ввел область в информационную систему учета. В каждом районе пройдут обучающие и разъяснительные встречи «Школа для самозанятых».

Ожидается, что в Ленинградской области в 2020 году будет зарегистрировано семь тысяч самозанятых, а уже к 2024-му их количество составит 27 тысяч человек. Такая задача поставлена региональным проектом «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

К слову, эксперимент по установлению специального налогового режима с 2019 года проводится в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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