В Смольном рассказали, как в Петербурге встретят День снятия блокады и 75-летие Победы

2020 год в России объявлен Годом памяти и славы: наша страна и бывшие союзные республики отметят 75-й День Победы. Юбилейный 2020-й продолжит череду военных круглых дат в Петербурге, который только в этом году торжественно встретил 75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

На сегодня, по данным Комитета по соцполитике, в Петербурге проживают 103 618 участников Великой Отечественной войны разных категорий, из них 73 573 жили в блокадном Ленинграде и защищали его, около 15 000 человек трудились в тылу, а еще 8 000 встретили войну детьми и оказались в лагерях.

– К сожалению, ветеранов становится все меньше: только за этот год из жизни ушло более 12 000 человек, – отметил глава ведомства Александр Ржаненков. – Поэтому так важно окружить ветеранов заботой и вниманием. Поэтому каждая годовщина для города – святая дата.

18 И 27 ЯНВАРЯ

План ключевых мероприятий Года памяти и славы в Петербурге уже разработан. Стартует он с торжеств к 18 и 27 января – дням прорыва и снятия блокады Ленинграда. К этим датам наметили более 110 событий. Уже ко Дню прорыва блокады город украсят 2,5 тысячи плакатов и растяжек, а на 16 дисплеях начнут транслировать поздравительные видеоролики.

18 января в полдень в Кировске пройдет традиционный митинг. Вечером, 17:00, в Ледовом дворце начнется концерт, посвященный прорыву блокады Ленинграда.

27 января зажгут Ростральные колонны и возложат ко всем мемориалам цветы. В 15:00 ветеранов ожидают на концерт к БКЗ «Октябрьский». Завершится 76-й День снятия блокады салютом.

– Обсудили план с ветеранским организациям – и решили парад 27 января на Дворцовой не проводить, – сказал губернатор Александр Беглов. – Сделаем интерактивную программу с традиционной полевой кухней, выставим военную технику, проведем концерт.

Ветераны с чиновниками согласны.

– Парад надо проводить по круглым датам, чтобы это было торжественно, – пояснила председатель общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова. – Сейчас лучшее, что можно сделать, – это интерактивная выставка техники. Это привлечет много народу, в том числе молодежи, которой мы уделяем внимание в первую очередь. Главное для нас сейчас – это память и патриотическое воспитание. Без знания истории своей семьи в контексте истории России теряется память народа.

В разговоре с «Комсомолкой» Елена Тихомирова пояснила, что не по круглым датам ко «Дню ленинградской Победы» 27 января парады никогда и не проводили. Так, не считая парада, прошедшего в этом году на Дворцовой, последний провели в 2014-ом на Пискаревском проспекте.

– Парад – это затраты, – объясняет блокадница. – К тому же, его посмотрят и разойдутся, да и трибуны небольшие. А если это интерактивная выставка техники, то ее посетит гораздо больше человек, и молодежь, возможно, заинтересуется.

В дни январских мероприятий в Петербурге проведут Международный съезд жителей блокадного Ленинграда. Он соберет на берегах Невы участников из 22 регионов России и стран мира.

Большинство торжеств пройдет на открытом воздухе. Чтобы «не подморозить ветеранов», их обещают доставлять на мероприятия и обратно на транспорте и поить горячим чаем. На местах будут дежурить спасатели и медики. На Пискаревке планируют поставить обогреваемую палатку. При надобности ветеранов даже обещают обеспечить стельками, чтобы им было комфортнее на морозе.

8 И 9 МАЯ

В списке торжеств ко Дню Победы уже 150 мероприятий, и это не предел, ведь предложения продолжают поступать. Основные праздничные события пройдут 8 и 9 Мая. Расписание классическое: траурная церемония на Пискаревке, проезд ветеранов по Невскому, парад на Дворцовой, шествие «Бессмертного полка», концерты в БКЗ и на Дворцовой.

От имени президента ветеранам вручат медаль к 75-летию Победы. Получат петербургские участники войны и региональные выплаты: от 3 000 до 7 000 рублей раздадут 350 000 горожанам. Деньги поступят прямо на счета ветеранов. По поручению Смольного, произойти это должно «вовремя, без задержек».

Ожидают, что много блокадников приедет в Петербург из регионов и бывших союзных республик. С железнодорожными вокзалами, автовокзалом и Пулково наладили связь, чтобы обеспечить доставку и сопровождение на мероприятиях даже тех ветеранов, что прибудут на торжества по своей инициативе.

– Многие участники маломобильные, – подчеркнул председатель Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев. – Поэтому ставим задачу ветеранскому активу вместе с исполнительными органами власти дойти до каждого. Важно довести до ветеранов информацию обо всех льготах, ведь многие даже не знают, что им положено.

Кстати, на главный парад, который пройдет в Москве на Красной площади, пригласили трех ветеранов из Петербурга. Кандидатуры пока в обсуждении: нужно найти таких участников войны, здоровье которых позволило бы им выдержать переезд и напряженную московскую программу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Блокадники – на ответ Путина о том, нужно ли было сдать Ленинград: «Память о войне должна быть выше всякой политики»

На большой пресс-конференции Владимира Путина, которая в эти минуты проходит в Москве, президенту задали вопрос о предстоящем праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Президент назвал людей, считающих, что город нужно было сдать врагу, придурками (подробности)