Депутат Денис Четырбок отчитался о работе за год на YouTube

Депутат петербургского парламента Денис Четырбок представил отчет о своей работе за год. Он выложил видеообращение к петербуржцам на платформе YouTube. И напомнил, что согласно Уставу города, парламентарии должны каждый год отчитываться о проделанной работе перед избирателями.

– Всегда был сторонником того, что власть любого уровня должна быть максимально открытой и доступной. Люди должны знать, чем занимаются депутаты и чиновники, – отметил Денис Четырбок.

О своей работе он постоянно рассказывает на личных страницах в социальных сетях и там же в режиме «онлайн» находится на связи с горожанами. В своем же предновогоднем видеоотчете Четырбок подвел итоги 2019-го года на своем избирательном участке, к которому относится Кировский и частично Красносельский районы.

Так, одним из важных достижений в сфере культуры он назвал обращение к проблеме Дворца культуры имени Горького.

– Это единственная в своем роде концертно-театральная площадка на юге нашего города. И сегодня она остро нуждается в капитальном ремонте и реконструкции, – объяснил депутат.

У владельца здания на ремонт денег не было, и он решил его продать.

– Чтобы не отдать без преувеличения уникальный Дворец на откуп коммерсантам, по моей инициативе депутатский корпус единогласно выступил за приобретение его в государственную собственность, – отметил Денис Четырбок. – Для нас очень важно, чтобы Дворец культуры оставался популярной концертной площадкой на территории Кировского района. И чтобы он сохранил свою главную культурную функцию, а не превратился в очередную вещевую ярмарку.

Зашла речь в отчете и о заброшенном кинотеатре «Орбита» на улице Лени Голикова, который не только пугал своим видом, но и представлял опасность для детей – ведь пробраться туда мог любой желающий. После обращения депутата в Смольный здание законсервировали. А теперь кинотеатр готовится к реконструкции. Затем в нем планируют открыть детскую школу искусств.

Многого удалость добиться и в сфере благоустройства. На участке Четырбока преобразились за год больше 30 дворов – там появилось дополнительное озеленение, детские площадки, обновили пешеходные дорожки и асфальт. У станции метро «Проспект ветеранов» открыли новый сквер. А на улице Лени Голикова сохранили зеленую территорию, на которой мог появиться спорткомплекс. Местные жители были против застройки – теперь эта зона находится под охраной и включена в перечень зеленых насаждений общего пользования. Депутат также поблагодарил всех неравнодушных петербуржцев, который принимали участие в субботниках и днях благоустройства.

Весь год в приемную депутата граждане приходили и с личными обращениями. Многие проблемы удалось решить: например, добиться получения дорогостоящих протезов для людей с ограниченными возможностями, получить удостоверение участников боевых действий, помочь в получении льготных лекарств.

Что касается социальных учреждений, депутат на своем участке помог, например, с ремонтом школьных кабинетов, закупкой медицинского оборудования и мебели в больницы, установкой видеонаблюдения и заменой окон в детских садах.

КСТАТИ

Комитет по законодательству ЗакСобрания, который и возглавляет Денис Четырбок, всего за год провел 43 заседания и подготовил больше 100 законодательных инициатив, их которых 72 были подписаны губернатором.

– Не остались в стороне мы и от разработки целого ряда федеральных инициатив: резервирование рабочих мест для молодежи, обеспечение бездомных жилой площадью, усиление контроля за работой такси, увеличение уставного капитала для продавцов алкоголем, право бесплатного проезда на учебу в Ленобласть для петербургских детей, – рассказал Денис Четырбок.