2019-12-24T16:23:55+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ вручил подарки победителям акции «Болей за хоккей!»

Однако розыгрыш еще не завершен, желающие могут присоединиться
Маргарита РЫБАКОВА
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Банк УРАЛСИБ вручил подарки победителям акции «Болей за хоккей!».Банк УРАЛСИБ вручил подарки победителям акции «Болей за хоккей!».
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Конец года – время подведения итогов. Банк УРАЛСИБ огласил результаты первых двух туров акции «Болей за хоккей!». В чем суть? В акции принимают участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, держатели бизнес-карт Mastercard. В рамках первых двух этапов акции «Болей за хоккей!» награждены 64 клиента Банка. Они получили по 2 билета на матч Континентальной хоккейной лиги в одном из городов проведения Регулярного Чемпионата КХЛ: Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Сочи, Челябинск, Нижний Новгород, Нижнекамск.

Однако розыгрыш еще не завершен, желающие могут присоединиться. Сейчас проходит третий тур акции, который продлится до 31 декабря 2019 года включительно. Победители получают билеты на матчи КХЛ, проводимые в период с 1 по 29 февраля 2020 года. Всего в рамках мероприятия разыгрываются 200 билетов на матчи Регулярного Чемпионата КХЛ сезона 2019-2020 гг.

Что нужно, чтобы стать участником?

- Необходимо в течение периода действия акции оплачивать товары и услуги бизнес-картой Mastercard Банка УРАЛСИБ. При этом минимальная сумма одной транзакции должна составлять не менее 100 рублей, а общий объем трат по бизнес-карте за календарный месяц должен составлять не менее 15 000 рублей, - объяснили в финансовой организации. - Победитель определяется простым рейтингованием количества совершенных транзакций по картам клиентов Банка. Количество карт, которые можно использовать в рамках акции, не ограничено – Банк ведет подсчет количества транзакций по каждой бизнес-карте отдельно. Один клиент может стать победителем только одного этапа.

Все подробности акции «Болей за хоккей!» можно узнать в отделениях банка или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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