Железные башни и золотые орлы: В «Мостотресте» рассказали, каким хотели сделать Дворцовый мост до Первой мировой войны

Дворцовый мост через Неву – пожалуй, одна из самых известных и узнаваемых достопримечательностей Санкт-Петербурга. Между тем немногие знают, что если бы не Первая Мировая война, он бы, возможно, выглядел совершенно иначе: куда более празднично, богато и красиво.

На днях – 23 декабря – Дворцовый мост отпраздновал очередной, уже 103-й по счету День рождения. По такому случаю компания «Мострест», заведующая всеми переправами в Северной столице, поделилась уникальными архивными кадрами роскошной отделки моста, которую так и не удалось воплотить в жизнь.

- В 1901-м году власти Санкт-Петербурга приняли решение о строительстве постоянной переправы через Неву возле Зимнего дворца, - рассказали «Комсомолке» в организации. – До этого мост в том месте был наплавным – он держался на деревянных грузовых судах-плашкоутах и от времени уже начал подгнивать.

Проект вызвал недовольство экспертной комиссии, из-за чего его решили переработать и удешевить. Фото: СПб ГБУ "Мостотрест"

В 1909-м на работы по возведению Дворцового моста поставили инженера Андрея Пшеницкого и архитектора Роберта-Фридриха Мельцера. Проект, который они предложили руководству города, был на редкость амбициозным: так, например, вдоль пролетов планировалось установить четыре 20-метровых металлических башни-фонаря, украшенных каменными статуями и золочеными орлами. Внутри башен должны были ходить подъемники для людей, а на самом верху – располагаться площадки для осмотра города с высоты птичьего полета. На воплощение этих решений в жизнь, по расчетам Мельцера, требовалось не менее 881 546 рублей – в пересчете на современные деньги это будет около 600 миллионов.

- Проект Мельцера был одобрен императором, но вызвал резкое осуждение у экспертов по архитектуре и градостроительству, - добавляют в «Мостротресте». – Проект требовали изменить, удешевить, говорили, что башни станут выше Зимнего дворца и «сломают» перспективу Невы – и, наконец, к 1915-му году привели в тот вид, который устроил всех.

Воплощению планов помешала Первая Мировая война. К начале 2000-х высказывались предложения все-таки украсить мост в соответствии с изначальным проектом, но широкой поддержки они не получили. Фото: СПб ГБУ "Мостотрест"

Однако планам помешала Первая Мировая война. В итоге новый мост открыли только в 1916-м году, с сильным отставанием от сроков и без какого бы то ни было архитектурного убранства.

Любопытно, что в начале 2000-х бывший директор «Мостотреста» Юрий Петров предлагал вернуться к идее Мельцера и все-таки «подарить Дворцовому мосту пышное убранство, которое он, без сомнения, заслуживает». Однако этой идее так и не суждено было стать реальностью.