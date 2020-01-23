Кофе без сигареты: Неразбериха в законах оставила газетные павильоны с напитками, но без табака

За последние несколько месяцев из газетных киосков и павильонов Петербурга полностью пропал табак. Нет сигарет и в павильончике рядом с некурящей редакцией «Комсомолки», на «Чкаловской».

– А ведь сигареты половину прибыли давали, – вздыхает женщина-киоскер. – Теперь вместо него выставили на продажу детские журналы и книжки с игрушками по 300 рублей. Вот только кто ж их за такие деньги брать будет?

ТУМАННОСТЬ ФЕМИДЫ

Сами предприниматели отмечают, что сигареты хоть товар и ходовой, но большой выручки на самом деле не приносили. От торговли табаком отказались временно, до тех пор, пока в вопрос его продажи не внесут ясность. Казалось бы, товары для курильщиков распространяли в газетных НТО (нестационарных торговых объектах) Петербурга в рамках «вспомогательных 30 процентов» в течение нескольких лет, и претензий у властей не было.

Но после очередной глобальной проверки в октябре прошлого года к распространителям возникли вопросы. Опыт московских судов заставил Петербург обратить внимание на одну деталь антитабачного закона. Он разрешает торговать табаком как в магазинах, так и в павильонах. Вот только под магазином понимают здание или его часть, а под павильоном – строение. И то, и другое – стационарные объекты. И газетные НТО, очевидно, в эти рамки не вписываются.

До того, пока ясности нет, спорные товары заменили книгами.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Определением Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда России от 2015 года установлено, что федеральным законодателем разрешена реализация табака только через стационарные торговые объекты, к которым отнесены магазины и павильоны, – подчеркивают в ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга». – Соответственно, запрещена торговля табачной продукцией через нестационарную торговую сеть.

При этом продажа сигарет входит в розничную торговлю, которая на трети площади газетного павильона как раз разрешена. Внести ясность в ситуацию чиновники просят Роспотребнадзор.

СТАКАН РАЗДОРА

Полномочия, касающиеся жизни газетных НТО, вот уже второй год передают Комитету по печати. Пока процесс не завершен. В декабре в Смольном провели несколько заседаний, итогом которых стал ряд усовершенствований.

– Теперь предприниматель должен уведомить о намерении использовать свой НТО под вспомогательный (вспомогательные) виды деятельности Комитет имущественных отношений (КИО), Комитет по контролю за имуществом (ККИ) и районную администрацию. Ранее уведомление направлялось только в два адреса (в КИО и районную администрацию), – пояснили «Комсомолке» в КИО. – К уведомлению необходимо приложить копию плана торгового объекта и ведомость Городского управления инвентаризации и оценки недвижимости (ГУИОН).

Товаром раздора стал кофе.Фото: Олег ЗОЛОТО

Как рассказали в КИО, в городе проводят «работу по совершенствованию и либерализации порядка и условий размещения» газетных НТО. Речь идет, в том числе, об увеличении срока действия договоров с пяти до семи лет, расширении перечня сопутствующих товаров, введении специализированных торгов. А еще – о конкретизации нормативов. Их хотят прописать прямо в договоре. Такая форма типового документа поможет бороться с недобросовестными предпринимателями и защитить честный бизнес.

Некоторые «газетные» павильоны таковыми только прикидываются.Фото: Артем КИЛЬКИН

Уже подготовлены поправки, которые серьезно увеличат срок подачи заявок на продление договора (сделать это можно будет за один-восемь месяцев до его окончания) и разрешат предпринимателям, которые решили использовать НТО еще и по вспомогательному (вспомогательным) виду деятельности, «донести» инвентаризационную ведомость в течение двух месяцев.

ТРИ ВОПРОСА В СМОЛЬНЫЙ

К чему эти новшества? Причина в октябрьских проверках и последующих претензиях, которые эффектно разослали распространителям прессы и тем, кто газеткой только прикрывается. Проверки продемонстрировали: имущественные ведомства, которые отвечают за размещение газетных НТО и их работу, смотрят на одни и те же законы по-разному. Товаром раздора стал кофе. Один комитет был уверен, что этот горячий напиток разливать среди газет можно. Второй считал, что это запрещено.

Вопрос №1. Чем же можно торговать в газетных НТО?

КИО: Уведомив, можно вести основную и вспомогательную деятельность. При этом последняя не должна занимать больше 30 процентов площади киоска или павильона. Вспомогательными видами работы могут быть «те же виды деятельности, что и основные»: мелкорозничная торговля, общественное питание, бытовое и иное сервисное обслуживание (кроме автосервисного), продажа печатной периодики.

ККИ: Ассортимент сопутствующих товаров, которыми можно торговать в газетно-журнальных киосках, строго ограничен распоряжением Комитета по развитию предпринимательства Петербурга №2121-р. Продукты питания и табачные изделия в ассортимент не входят. Реализация чая и кофе допускается в индивидуальной упаковке. Изготовление и реализация напитков из кофе относится к услугам общественного питания и, соответственно, является нарушением.

К киоскам требования несколько жестче. Но и то в случае, если нет кассового аппарата.Фото: Артем КИЛЬКИН

ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»: Да, есть постановление №1045, по которому использовать 30 процентов площади НТО под вспомогательную деятельность можно. Также есть распоряжение №2121-р, но оно касается только работы киосков, в которых отсутствует контрольно-кассовый аппарат. Реализация сопутствующих товаров идет отдельно от использования НТО по вспомогательному (вспомогательным) виду деятельности и не требует согласования, в отличие от последнего. Приготовление и реализация кофе, торговля выпечкой и иными продовольственными товарами без индивидуальной упаковки относится к вспомогательному виду, а потому подлежит обязательному согласованию.

Вопрос №2. Как контролируют торговлю в газетных НТО?

КИО: Чтобы начать использовать треть киоска или павильона под вспомогательную деятельность, достаточно в трехдневный срок уведомить КИО в лице ГКУ, ККИ и районную администрацию о намерении использовать часть НТО под вспомогательный (вспомогательные) вид деятельности. К уведомлению нужно приложить ведомость инвентаризации, подготовленную ГУИОН, с указанного пространства, занятого под нее.

Сладости, напитки, жвачка – все это, по словам распространителей, позволяет им не уйти в минус.Фото: Олег ЗОЛОТО

ККИ: Ведомство проводит обследования НТО, причем на проверки выходит уже подготовленным, вооружившись «сведениями из баз данных и доступных источников». При необходимости ККИ может запросить дополнительную информацию у других органов власти. В рамках «обследования» 19 октября в павильоне у «Черной речки» нашли «приготовление и реализацию кофе и выпечных изделий», при этом «сопутствующие товары и услуги занимают 36 процентов площади НТО». В павильоне у «Пионерской» заметили «продукты питания, табачные изделия, приготовление и реализацию кофе». Это нарушение условий договора и антитабачного закона. Конкретно в этих случаях акты составили на основе «визуального осмотра» и данным из информационных ресурсов КИО, где сведения о том, на каких правах торгуют теми или иными товарами, отсутствовали.

ГКУ: В учреждение поступило 32 акта по итогам «выездных проверок 19 октября». В павильонах на «Черной речке» и «Пионерской», Гражданском и Витебском проспектах, нашли кофе, напитки, выпечку и салаты, «что является предоставлением услуг общественного питания», хотя хозяева уведомляли только о мелкорозничной торговле на 30 процентах площади, но не об общественном питании.

Вопрос №3. Возможно ли отменить ошибочные претензии?

ГКУ: Предприниматели, считающие себя невиновными, могут обратиться письменно или лично «для урегулирования разногласий». Отозвать претензию и снять штраф можно только тогда, когда ККИ пересмотрит или отзовет свой акт обследования.

ККИ: Порядок проведения обследований не предусматривает возможность пересмотра результатов обследований.

ЭПИЛОГ: КТО КРУЧЕ ПРЕЗИДЕНТА

На прошлой неделе по опальным кофейным адресам прошли повторные проверки. Об их результатах еще не сообщили, а потому распространители обращаться в суд пока не торопятся. Зато они уже направили пакеты документов в ККИ, а в каждом павильоне, где разливают кофе и продают «выпечные изделия» в законе, положили по большой «Папке для проверок».

Также предприниматели направили корректировки к уведомлениям, уже имеющимся в других ведомствах разноголосого имущественного блока Смольного, и попросили читать намерение о мелкорозничной торговле как намерение использовать треть НТО под вспомогательную деятельность. По закону, прописывать, какой именно вид вспомогательной деятельности – мелкая розница, общественное питание или бытовые услуги – развернется на трети газетного павильона, распространитель не обязан: сам факт вспомогательного использования подразумевает их все.

Продажа чего-либо, кроме газет и журналов, не должна занимать больше трети павильона.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Пока получается, что рядовой инспектор ККИ, выставляя лишь по частичной информации и итогам «визуального осмотра» акты, которые потом невозможно признать недействительными, по сути, влияет на целую отрасль, которую поручил поддерживать и развивать президент (в сентябре Владимир Путин подписал перечень поручений по поддержке распространителей печатных СМИ. – Прим. ред.), – подытоживает глава «Союза издателей и распространителей» Дмитрий Амосов. – За собственные недоработки госорганы требуют от добросовестных предпринимателей более 1,5 миллиона рублей.

«Комсомолка» направила в адрес ведомств запросы с просьбой прояснить позицию по объектам, где ранее якобы нашли нарушения.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА:

Роман КОВАЛЬ, адвокат, специализирующийся на экономических спорах:

– Наливать кофе из аппарата и продавать продукты питания в газетных павильонах не запрещено: все это входит во вспомогательную деятельность. Ссылаться на перечень сопутствующих товаров из распоряжения №2121 неправомерно: в нем идет речь вообще о киосках и случаях, когда можно не использовать кассовый аппарат.

Главное соблюдать порядок уведомления властей в трехдневный срок с приложением ведомости инвентаризации. Все. Никаких иных требований законодательство пока не содержит.

Пробелов в регламентировании работы газетных НТО, на мой взгляд, нет: вся проблема в различной трактовке госорганами и учреждениями одного и того же закона и отсутствии у них единообразной позиции.