Детей отца-насильника из Ленобласти не вернут обратно в коттедж, а отправят в соцучреждение

В аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Ленобласти рассказали о будущем шестерых детей из многодетной семьи в Химози, отца которых подозревают в насилии над 13-летней дочерью и незаконном хранении арсенала оружия. Всего ребят восемь. Государство взяло под опеку шестерых несовершеннолетних. Ранее с ними работали врачи и психологи. Никаких следов избиений на теле у них не находили. Тем не менее, они воспитывались в спартанских условиях и не ходили в школу.

- По состоянию на 24 декабря, в ближайшие два дня шестерых несовершеннолетних детей выпишут из больницы. Домой их не отправят. Уже определено государственное учреждение, в котором они будут находиться, - рассказали в пресс-службе Тамары Литвиновой, Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области.

В коттедже дети жили в спартанских условиях. Фото: СК РФ

Известно, что за время пребывания в больнице все дети прошли комиссию, состоящую из педагогов, врачей и психологов. Свои заключения медики, естественно, не разглашают, но всем шестерым ребятам определили их дальнейший образовательный маршрут.

По некоторым детям все еще не достает нужной информации, которая необходима для оформления и получения свидетельств о рождении и паспортов. Похоже, что отец уничтожал документы или попросту их не оформлял.

Отец сделал для детей тренировочные площадки по всему дому.

Добавим, что главу многодетной семьи из Химози арестовали на два месяца на время следствия. Его собирались отправить на психиатрическую экспертизу, недаром он называл себя царем Николаем II и имел другие странности. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

СК Ленобласти показал дом многодетной семьи в деревне Химози, где отец насиловал свою дочь.

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