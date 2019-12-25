2019-12-25T10:39:52+03:00
Общество

Пулково поможет петербуржцам устроить самую теплую встречу родных и близких

В зале прилета аэропорта появится специальный принтер для создания табличек с персональным душевным посланием
Лилия КОЗЛОВА
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В Пулково можно создать персональную табличку для встречи. Фото предоставлено ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».В Пулково можно создать персональную табличку для встречи. Фото предоставлено ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».
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Новый год - это время встреч, теплых объятий и радостных улыбок. Многие приезжают друг к другу в гости, чтобы провести праздничные дни вместе. Встречающие с нетерпением ждут, когда же их долгожданные гости появятся перед ними. А чтобы сделать этот момент душевным и незабываемым, аэропорт Пулково совместно с авиакомпанией Lufthansa проводит акцию «Встречайте любимых по-особенному».

Принтер расположен у выхода из зоны прилета международных рейсов. Фото предоставлено ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Принтер расположен у выхода из зоны прилета международных рейсов. Фото предоставлено ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

- С 21 по 29 декабря 2019 года в зале прилета Пулково будет стоять специальный принтер. На нем любой желающий может бесплатно создать и распечатать табличку с персональным душевным посланием для теплой встречи родных и близких в Северной столице, - рассказали в петербургской воздушной гавани.

До 29 декабря в Пулково работает принтер Lufthansa. Фото предоставлено ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

До 29 декабря в Пулково работает принтер Lufthansa. Фото предоставлено ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Найти принтер несложно. Он расположен у выхода из зоны прилета международных рейсов. Это большой стенд с сенсорным экраном, на котором с помощью клавиатуры можно набрать любой текст, который будет приятен прилетевшим пассажирам: «Мама! Привет, бонжур, хелло!», «Папочка, мягкой посадки», «Любимая, я здесь! Хочу скорей тебя обнять».

Фото предоставлено ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Фото предоставлено ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Такие карточки - это не только приятное послание прибывшим родным и друзьям, но еще и удобный ориентир для пассажиров, ведь в предновогодние дни в Петербург прилетает огромное количество людей: кто-то, чтобы провести праздники в культурной столице России среди роскошной императорской архитектуры, а кто-то в объятиях близких друзей и самых родных людей.

Так, 18 декабря Пулково встретило 19-миллионного пассажира 2019 года. Это стало историческим рекордом воздушной гавани Северной столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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