В Петербурге пройдет фестиваль огня и света «Рождественская звезда»

Какой только столицей не называли Петербург: Северной, книжной, культурной… Есть и еще один вариант - столица фейерверков и огненных представлений.

Искусство «волшебного огня» развивал еще Петр I. Ни один праздник в эпоху императора невозможно было представить без пальбы из пушек, пиротехнических и огненных зрелищ.

- Самые масштабные представления разворачивались в период рождественских праздников, - напоминают нам историю в городском Комитете по туризму.

Продолжая традиции и при этом совершенствуя их, в Петербурге уже третий год проводят масштабный фестиваль огня «Рождественская звезда». Это полноценный двухчасовой перформанс с выступлениями титулованных команд пиротехников, огненными шоу, световыми представлениями и 3D-видео. В 2019-м, например, здание Биржи преобразилось в настоящий холст, на котором сменялись картины, созданные при помощи технологий виртуальной реальности. А завершил представление масштабный фейерверк. Именно за этот фестиваль Петербург получил главную награду премии Russian Event Awards 2019 в номинации «Лучшее городское уличное театрализованное представление и карнавал».

Впрочем, «Рождественская звезда - 2020» обещает быть еще более масштабной. Как рассказали организаторы фестиваля, он выходит на новый международный уровень.

- В нем примут участие команды пиротехников из Андорры, Азербайджана, Белоруссии и США, - перечислили в Комитете по туризму.

Искрящиеся залпы, тысячи огненных комет и цветов - все это в темном небе Петербурга, над акваторией Невы. А на стрелке Васильевского острова там, где некогда располагался пиротехнический театрум, - завораживающие выступления театров огня, световые и лазерные шоу.

- Впервые стена Петропавловской крепости станет холстом для поп-арт-художников и диджитал-дизайнеров, - говорят в Смольном. - Картины, возникающие прямо на глазах у зрителей, будут созданы с помощью современных технологий. Художники погрузятся в виртуальную реальность, где создадут новый таинственный мир.

КОНКРЕТНО

Фестиваль огня «Рождественская звезда» пройдет 7 и 8 января с 19.00 до 21.00. Зрителей просят обратить внимание, что на пляж Петропавловской крепости пускать не будут - шоу придется наблюдать с другого берега Невы. Вход на стрелку свободный, со стороны Дворцового и Биржевого мостов.