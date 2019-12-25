Мастерская Максима Леонидова в Петербурге подвела итоги года

Мастерская Максима Леонидова начала работать в Петербурге 23 декабря 2018-го. Прошел год и сейчас это, по сути, три Мастерские, которые дети и взрослые могут посещать как по отдельности, так и вместе: музыкальная, театральная и мастерская кино и видеоблоггинга. Всего сегодня здесь занимается более 120 человек. Самой младшей воспитаннице – 3 года, самому старшему – 55 лет.

Всего же за год в Мастерской побывали более 600 учеников, многие воспитанники уже вышли на большую сцену. Основатель Мастерской, лидер легендарного бит-квартета «Секрет», известный музыкант и актёр Максим Леонидов продолжает лично заниматься с ребятами, регулярно проводит мастер-классы. Одним из важнейших отличий Мастерской от других подобных школ с первых дней было реальное и постоянное участие самого основателя в занятиях, работе с учениками.

Фото предоставлено Мастерской М. Леонидова.

- Мастерская, для меня - это личное и едва ли не самое важное дело, — говорит Максим Леонидов. - Многие, кто в первый раз слышит о Мастерской, думают, что как обычно, известный артист отдал своё имя, и на этом его участие закончилось. Это не про меня. Собственно, в Петербурге есть всего несколько мест, где меня чаще всего можно застать – театры и Мастерская. Я лично отбирал преподавателей, все они прекрасные мастера, действующие актёры санкт-петербургских драматических и музыкальных театров, концертирующие музыканты. Я знаю большинство учеников, слежу за их развитием, помогаю попасть на настоящие сценические площадки.

Ученики Мастерской получают возможность попробовать себя на большой сцене. В Петербурге идёт сразу несколько спектаклей-мюзиклов, где композитором и автором является Максим Леонидов. В каждом из этих спектаклей участвуют дети – воспитанники и учащиеся мастерской. Так, в мюзикле Крем Джем Буги-Вуги, который давно и успешно идёт в Театре комедии им. Акимова, уже в принимают участие ребята из Мастерской. А в марте следующего года ученики Мастерской покажут мюзикл М. Леонидова Мама-Кот в театре Плоды Просвещения.

Фото предоставлено Мастерской М. Леонидова.

За год при Мастерской было создано и несколько детских музыкальных коллективов. Ребята получили возможность выступить на самых больших и престижных площадках города. Так, например, месяц назад группа TheSecretNews играла с классическим составом «Секрета» … в Юбилейном. Юные артисты Мастерской одерживали победы и завоёвывали призовые места в различных конкурсах.

Располагается Мастерская на территории «Дивного города» в ТРК «Гранд Каньон». Помимо развлекательных центров, здесь под одной крышей собраны самые различные образовательные и развивающие центры:

Фото предоставлено Мастерской М. Леонидова.

- Мастерская Максима Леонидова стала важнейшей частью нашего пространства развития детей, которое мы много лет формируем на территории «Гранд Каньона», - говорит Президент GC Development Мусса Экзеков. - Мы изначально делали ставку не только на торговлю и развлечения, мы хотели создать место, где для ребёнка открыты все возможности учиться и раскрыть себя. Мест с таким многообразием детских развивающих центров в Петербурге больше нет. И каждый год мы будем только расширяться.

В следующем году Мастерская планирует более активно развивать курсы для взрослых по таким направлениям, как актерское мастерство, современный танец, вокал, ансамбль и др.

НА ЗАМЕТКУ

Познакомиться с Мастерской, выбрать интересующие занятия, лично пообщаться с педагогами и самим Максимом Леонидовым можно на пробных занятиях, мастер-классах и в дни открытых дверей. Расписание ближайших событий на сайте и группе Мастерской Вконтакте.