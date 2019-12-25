Петербурженка вступилась за игрушечного мальчика, которого в музее поставили в угол

Скандал за права Буратино разгорелся в Петербурге. Жительница культурной столицы Анна Кононова выступила в защиту игрушечного мальчика, стоящего в углу шоу-музея «Гранд Макет Россия». Кукла, которую запросто можно принять за настоящего шестилетнего ребенка, «наказана» за то, что «трогала макет руками».

– Это шуточный способ, к которому пришлось прибегнуть дирекции музея, чтобы привлечь внимание гостей к важному правилу: макет нельзя трогать руками, – поясняют в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. – Ведь, несмотря на предупреждения, почти каждый день кто-то из посетителей вольно или невольно наносит ущерб экспозиции.

Сама Анна – владелица собственной школы танцев – в музее не была и своих сына и дочку туда не водила: наказанного игрушечного мальчика женщина увидела на фотографиях в сети.

– Но теперь я туда и не пойду, тем более что с колясками внутрь не пускают, а у меня девятимесячная дочка, – поделилась с «Комсомолкой» петербурженка. – Почему задело? Потому что таким способом посторонний человек – в данном случае организация – декларирует, что за нарушения правил может взять и поставить ребенка в угол. Разве это нормально в XXI веке – когда уже установлено, что подобные наказания не работают, когда есть много литературы о том, как общаться с ребенком? Задело, что ставить ребенка в угол до сих пор считается нормальным. А почему кукла в виде ребенка? Поставили бы взрослого! Но сразу бы начались возмущения. А ребенок – он ничего не ответит: его можно ставить в угол, шлепать ремнем, насиловать на улице… С такой мелочи, как поставить ребенка в угол, начинается насилие в семье.

На мальчика в углу посетители реагируют неоднозначно с самого открытия музея в 2012 году. В отзывах этот «экспонат» называют пережитком прошлого и даже элементом гендерной дискриминации. Но жалобу детскому омбудсмену на обидчиков Буратино направили впервые. Также пару недель назад Анна создала в сети петицию.

«Экспонат не только нарушает закон, но и пропагандирует насилие над детьми, – гласит текст петиции. – Подобное наказание унижает человеческое достоинство. Ни из воспитательных, ни из коммерческих целей (чтобы дети ничего не испортили) подобный экспонат нельзя использовать в общественном месте.

На обращение Анны детский омбудсмен ответила, что «понятие «психологическое насилие», его виды и признаки в полной мере не отражены в действующем законодательстве». К тому же, музей частный, а потому он сам вправе решать, какие экспонаты показывать и каких посетителей – с колясками или без – пускать.

– Во многих странах существуют четкие правовые понятия, которые позволяют оценить, имело ли место жесткое обращение, – отмечает Уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова. – Например, у европейских соседей в законе об охране ребенка прописан запрет на любые виды наказаний, а также на эмоциональное насилие. У нас же все пока сводится к составу преступления, предусмотренного статьей 156 Уголовного кодекса («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». – Прим. ред.). Однако в контексте экспозиции определить содержание жанровой сценки «Мальчик в углу» как сцену насилия над ребенком представляется не вполне корректным.

Обращалась Анна и напрямую в музей. Женщина утверждает, что направляла жалобу на электронную почту, но за полмесяца ей никто так и не ответил.

– Никаких жалоб – ни от посетителей, ни от Уполномоченного – мы не получали, – пояснила «Комсомолке» директор по развитию музея Елена Цветкова. – А потому как-то прокомментировать эту ситуацию не можем. Да, действительно у нас в музее есть такой мальчик, экспонат. Каждый воспринимает его по-своему.