Вертолет с вахтовиками совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе

В России 25 декабря для пилотов вертолетов стало неудачным днем. Первое ЧП произошло в Красноярском крае в эвенкийском селе Байкит. Вертолет компании «Красавиа», который отправлялся из поселка Байкит на нефтяное месторождение, совершил вынужденную посадку из-за того, что попал в снежный вихрь. На борту было 24 человека: 21 пассажир и три члена экипажа. По последним данным, пострадали 16 человек, пятеро из них госпитализированы.

Сейчас внештатная ситуация произошла уже в Ненецком автономном округе. Там жесткую посадку совершил вертолет Ми-8, который перевозил вахтовиков.

По предварительным данным, вертолет в Красноярском крае попал в снежный вихрь. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по красноярскому краю.

- Поступило сообщение, что вертолет авиакомпании "Комиавиатранс" совершил вынужденную посадку на территории НАО, в полутора километрах от Северной Хаяхи, - сообщили "КП-Петербург" в ГУ МЧС по Республике Коми. - Они туда и летели. Маршрут начинался из Усинска. На борту было 23 человека, среди которых 4 члена экипажа.

Все люди были эвакуированы с места жесткой посадки. Пострадавших, по данным МЧС, нет.

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Спасатели опубликовали первые фотографии с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае. На них – жуткая картина: изуродованная кабина, переломанные лопасти.

- Если бы вертолет поднялся метров на 5-10, жертв было бы не избежать, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск источник, знакомый с ситуацией (подробности).

Попал в снежный вихрь. При жесткой посадке вертолета Ми-8 в Красноярском крае пострадали 6 человек

ЧП на севере Красноярского края: вертолет Ми-8 компании «Красавиа» совершил жесткую посадку. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, все случилось в среду, 25 декабря в эвенкийском селе Байкит (подробности).