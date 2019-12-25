Участковый сколотил «банду» черных риэлторов, которая убила из-за квартир 10 человек

Приводят к вам домой молодую красавицу – смуглая стройная брюнетка. Глубокое декольте, чулочки, фигура – все при ней. Правда, нет у красавицы одного - регистрации. И ваш участковый или приятель просит стать для нее рыцарем на белом коне. Нужно лишь сказать заветное «да» в ЗАГСе. От такого и нормальный мужик охнет, что уж говорить о любителях выпить. А тут тебе еще и бонус от участкового – деньги за помощь девушке и отсрочка от проверок на наркотики и алкоголь. И вот владелец квартиры уже преклоняет колено перед своей избранницей. Но кто ж из них знал, что вальс Мендельсона через пару дней сменится на похоронный марш.

ВОЕВАЛ В ЧЕЧНЕ, НАГРАЖДЕН ЗА СЛУЖБУ

"Комсомолка" уже рассказывала историю этой необычной "банды". Участковый Сергей Крохин родился в небольшом городке в Ростовской области. Отец будущего силовика был военным, семье часто приходилось переезжать. Сергей с детства рос в окружении офицеров, знал, что такое служба, и умел завоевать уважение среди коллег. К тому же Крохин и сам прошел боевое крещение в Чечне во время командировки. За это участкового даже наградили на службе.

Уважение силовику придавала и его личная жизнь. Со своей супругой участковый был еще со школьной скамьи. Удивительно ли, что жена всегда была на стороне мужа и даже представить не могла, что перед самой пенсией майор решиться пуститься во все тяжкие.

Участковый уже отбывает пожизненный срок

- Перед пенсией Серега, видимо, решил сколотить себе денег, поэтому и переметнулся на сторону тех, от кого обычно сам защищал, - разводили руками силовики. – Кто лучше остальных знает, кто в районе одинок, у кого нет родственников, и кто любит взяться за бутылку или наркотики? Конечно же, участковый уполномоченный. А ведь такие жители – идеальные жертвы «черных риэлторов».

Черными риэлторами стали двое безработных знакомых Семенова – Зубар Зубов, Виктор Зорин. Первую жертву для убийства предложил Зубар. Мужчина вспомнил, что бывший муж ее племянницы - 25-летний Дмитрий получил в наследство квартиру в Пушкине. Мол, мать парня на днях умерла, а из родственников у Димы осталась лишь младшая сестра. И если их не станет, то квартира перейдет трехлетнему сыну племянницы Зубара.

ЖЕНИЛ ДОЧЬ НА ЖЕРТВЕ

Палачи рассказывают, как убивали своих жертв из-за квартир .

«Риэлторы» разработали, казалось бы, идеальный план. Дмитрию предложили выпить, а когда тот захмелел, его задушили. Та же участь ждала и сестру Димы - Ирину. Тело парня сообщники выбросили в лесу, чтобы позже его нашел… сам участковый! Труп же сестры спрятали.

Девушка с братом была убита из-за наследства

Отчаявшись после первого неудачного дела, «банда участкового» стала искать новую жертву. И вскоре им подвернулся безработный наркоман Серега (имя изменено – прим.Ред.) из Колпино. Идею подельникам подкинул один из соучастников Виктор Зорин, который тоже был падок на наркотики. Серега был его приятелем, поэтому он знал, что тот живет совсем один. Оставалось лишь найти для жертвы наследника, а точнее – красавицу-наследницу. Для этого цыган Зубов не пожалел даже свою дочь, которую и женил на Сереге.

Правда, свадьба пела и плясала недолго. Вскоре после брака новоиспеченный муж скончался от передозировки… Причина смерти – отравление наркотиками (позже выяснилось, что парня вывезли в лес и предложили наркотик, подмешав слишком большую дозу). Заводить дело не стали.

"ПОИЛИ ДВА ДНЯ, ДАЖЕ НЕ СОПРОТИВЛЯЛСЯ"

Всего жертвами банды стали шесть человек. За это участковый уже получил пожизненный срок. Но как оказалось, это были не единственные преступления. Следователи выявили еще 4 убийства.

Зубар часто использовал своих родственниц для махинаций

- Участковым Крохиным были придуманы способы совершения убийств, которые не оставляли следов на телах потерпевших, - поясняют в ГСУ СКР по Петербургу. - Еще один соучастник - пенсионер МВД, занимался юридическими вопросами связанными с оформлением наследства, после чего реализовывал квартиры. Непосредственно исполнителями убийств были Зубов и Зорин, а Торочкова и Годовикова вступали с потерпевшими в фиктивные браки. По данным следствия, соучастники с августа 2010 года по март 2015 года совершили 4 убийства и 2 мошенничества.

Следователи также опубликовали видео, на котором один из обвиняемых рассказывает, как вместе с подельником расправился с жертвой.

- На этом месте в 2011 году в мае был убит Станислав, после чего его тело было захоронено в заранее приготовленной яме, - пояснил мужчина. - Его напоили и привезли сюда для убийства. Зубов сел ему на грудь. Одел пакет на голову. Я в этот момент встал сзади, придержал ноги. После чего минута-две... Он в принципе даже и не шевелился. Он был сильно пьян, двое суток пил. Зубов после этого срезал серебряное кольцо с пальца, после этого закопал тело в яму.

Сейчас уголовное дело по новым эпизодам направлено в суд.