2019-12-25T17:49:23+03:00
Общество

Авто Премиум приглашает на Озорную Елку в Симагино

Праздничное мероприятие для всей семьи состоится 28 декабря 2019 года в интерактивном парке «Озорные Белки»
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Фото предоставлено группой официальных дилеров SKODA Авто Премиум.Фото предоставлено группой официальных дилеров SKODA Авто Премиум.
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Дед Мороз примчится на Озорную Елку в Симагино рано утром 28 декабря, а его транспортным средством в этом году станет автомобиль ŠKODA KODIAQ, который разместится на лесной поляне в интерактивном парке «Озорные Белки».

На Озорную Елку прибудут и другие сказочные персонажи - Лесовичок и Баба Яга. На лесной поляне, где разместится ŠKODA KODIAQ, поселится настоящий Мишка, имя которого получил этот популярный автомобиль. Ну а Мишка выйдет из своей берлоги специально, чтобы погостить у озорных белок, которые облюбовали парк в Симагино.

Фото предоставлено группой официальных дилеров SKODA Авто Премиум.

Фото предоставлено группой официальных дилеров SKODA Авто Премиум.

С Дедом Морозом в этот день можно будет не только лично познакомиться, но и выпить чая с лесными травами, а также пройти увлекательный квест и познакомиться с жителями парка. Также здесь можно будет посетить детский автодром, попрыгать на батутах, совершить путешествие по воздушным подвесным дорожкам на деревьях и вкусно пообедать в местном кафе.

- «Авто Премиум», которому в этом году исполнилось 25 лет, подготовил для гостей парка новогодние предложения на автомобили ŠKODA, сервисное обслуживания в дилерских центрах, фирменные аксессуары и запчасти, - рассказали организаторы. - На лесной поляне будет открыта запись на тест-драйв, который можно пройти в любой день в одном из трех дилерских центров «Авто Премиум»: на пр. Энгельса, 35, на ул. Хасанская, 5 и на ул. Руставели, 25/2. Забронировать и даже внести предоплату за автомобиль можно дистанционно на сайте «Авто Премиума» https://skoda-ap.ru!

*Стоимость входных билетов уточняйте на сайте парка "Озорные Белки"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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