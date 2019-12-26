Отец 8 детей-маугли из Гатчины, обвиняемый в изнасиловании своей дочери, частично признал свою вину

46-летний многодетный отец Андрей Бовт из деревни под Гатчиной прогремел на всю страну. Следователи с сыщиками уголовного розыска нагрянули в трехэтажный коттедж семьи после наводки одной из прихожан храма. Силовики решили проверить слова женщины и наткнулись на целую семью "маугли". Глава семейства оказался женат на свою двоюродной сестре Татьяне. Женщину родственники считали пропавшей почти 20 лет. Бовт запрещал ей общаться с родными. Поэтому все свое время Татьяна проводила в особняке, пасла коз и следила за детьми. Здесь же женщина и рожала, прямо в ванной.

В семье было 8 детей: две девочки: 15 и 13 лет. И мальчики: от 24 до 7 лет. У несовершеннолетних детей никогда не было документов, они не ходили ни в школу, ни в больницу. Детям в особняке жилось не легко. По версии, следствия свою младшую дочку Бовт начал насиловать с 6-летнего возраста. Уводил ее к себе в комнату на "массаж". Так продолжалось 7 лет. Кроме этого, у Андрея нашли в доме целый арсенал оружия: автоматы, пистолеты и гранаты. Этим, судя по всему, мужчина и угрожал своим родным.

Посреди участка Бовта стоит 6-метровый крестФото: Олег ЗОЛОТО

Сам Бовт считал себя набожным. Но, по мнению служителей церкви, к религии он не имел никакого отношения, а больше походил на сумасшедшего. Мужчина любил наряжаться в костюм Николая II, своих детей и жену он тоже одевал в царские наряды. При задержании же глава семейства и вовсе заявил, что он якобы агент ГРУ. Но к спецслужбам, как выяснилось, он не имел никакого отношения.

- Сейчас подозреваемому предъявлены обвинения по статьям "изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста" и "незаконный оборот оружия", - рассказали "КП-Петербург" в СУ МСКР по Ленинградской области. - Мужчина частично признал свою вину в части незаконного оборота оружием. Изнасилование он отрицает.

Мать детей подтвердила, что ее муж насиловал дочьФото: Олег ЗОЛОТО

Бовт рассказал следователям, что покупал оружие якобы в магазинах. Какие-то конкретные адреса он не назвал. Сам мужчина заявляет, что его семья жила счастлива. Изнасилования, по его словам, не было. Мать мужчины, бабушка детей и вовсе считает, что сыну отомстила жена из-за того, что Бовт влюбился в другую и хотел уйти от детей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/750224" frameborder="0"></iframe> В доме под Ленинградской областью, где найден склад с оружием, предположительно насиловали детей.Олег ЗОЛОТО

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