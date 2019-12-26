2019-12-26T12:33:05+03:00
Происшествия

В Новгороде полицейские отказались искать похищенного подростка, на следующий день его насмерть забили гантелей

На стражей порядка завели уголовное дело по статье «Халатность»
Петр КИБЕР
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Следком завел дело на двух полицейских из Новгорода, из-за халатности которых погиб 16-летний подросток.Следком завел дело на двух полицейских из Новгорода, из-за халатности которых погиб 16-летний подросток.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Фигурантами уголовного дела по статье «Халатность, повлекшая гибель человека» стали двое полицейских из Великого Новгорода. Они отмахнулись от матери, которая просила найти ее похищенного сына. Стражи порядка отправили обеспокоенную женщину восвояси. Но уже на следующий день тело 16-летнего парня было найдено.Все произошло 30 и 31 декабря 2018 года.

- По версии следствия, в полицию обратилась местная жительница с сообщением о том, что ее несовершеннолетнего сына 2002 года рождения, удерживают в неизвестном месте. От нее требуют денежный выкуп. При этом женщина сообщила оперативному дежурному о наличии у нее аудиозаписей телефонных переговоров с сыном и похитителями, - сообщает пресс-служба Следкома России по Новгородской области.

Но даже несмотря на явные признаки преступления и запись разговора с требованием выкупа, ни оперативный дежурный, ни оперуполномоченный новгородского угрозыска с места не сдвинулись. Они убедили женщину, что оснований для беспокойства нет, и писать заявление не стоит.

А на следующий день, под самый Новый год, тело парня было найдено в одной из квартир дома на улице Германа в Великом Новгороде. Эксперты установили, что причиной смерти подростка стали удары гантелей по голове. Насмерть парня забили двое похитителей, требовавших с его матери выкуп.

Сейчас расследование убийства продолжается, а полицейским, отказавшим в розыске, грозят принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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