Юные петербуржцы смогут бесплатно позвонить Деду Морозу

В предпраздничные дни МТС запустила новогодний сервис, с помощью которого петербуржцы смогут пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой по специально выделенной линии. Получить бесплатное поздравление от волшебника и его внучки могут абоненты всех операторов. Для этого всего лишь нужно набрать короткий номер 0-2020 – для абонентов МТС или +7 (915) 005-2020 – для абонентов других сотовых операторов. Не забудьте прочитать дедушке стих или спеть песенку – это, конечно, не обязательное условие, а всего-навсего традиция, как и салат Оливье на праздничном столе!

- Поздравление от Деда Мороза – одно из самых радостных детских впечатлений, связанных с Новым годом, – делится директор по продажам на массовом рынке МТС в Санкт-Петербурге Георгий Чуравцов. - Поэтому мы с радостью продолжаем ежегодную традицию волшебной прямой линии, на которую любой желающий может позвонить и услышать напутствие от главного зимнего персонажа.

Позвонить деду Морозу и Снегурочке можно до 31 января 2020 года. Все позвонившие получат еще один приятный бонус – SMS-сообщение с ссылкой на скачивание праздничных открыток, стикеров и новогодних масок для Instagram.