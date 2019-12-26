2019-12-26T17:28:51+03:00
Общество

Праздничное открытие «Галамарта» в Санкт-Петербурге: подарки, конкурсы и электрический чайник всего за 199 рублей

В субботу, 28 декабря 2019 года, гостей ждут ШОК-цены на товары
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Праздничное открытие 28 декабря. Фото предоставлено компанией Галамарт.Праздничное открытие 28 декабря. Фото предоставлено компанией Галамарт.
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Если чувствуете, что перед Новым годом ваш бюджет ощутимо «проседает», заходите в постоянных распродаж «Галамарт»! В субботу, 28 декабря 2019 года, в честь праздничного открытия здесь будут действовать настоящие ШОК-цены: противень – 89 рублей, подушка – 99 рублей, электрический чайник – 199 рублей, сушилка для белья – 249 рублей, литая сковорода – 319 рублей.

Фото предоставлено компанией Галамарт.

Фото предоставлено компанией Галамарт.

За каждые потраченные 500 рублей можно будет получить скидочную карту на 15% (скидка действует с 30 декабря 2019 года по 13 января 2020 года).

И, конечно, как же без подарков в канун праздника? В 19.00 у гостей будет возможность получить набор столовой посуды, погружной блендер, утюг с отпаривателем и другие полезные для дома вещи, а самым удачливым достанутся сертификаты на 10 000, 15 000 и 25 000 рублей!

«Галамарт» - это более 7 000 товаров для дома: инструменты, техника, посуда, игрушки и многое другое. Здесь можно купить все необходимое как «на каждый день», так и для приближающегося Нового года, причем по очень доступным ценам! Кроме того, в «Галамарте» каждый день действуют акции, скидки и распродажи.

Фото предоставлено компанией Галамарт.

Фото предоставлено компанией Галамарт.

Адрес магазина: г. Санкт-Петербург, пр-т Ветеранов, 169, корп. 4, ТЦ «Солнечный», 2 этаж.

Часы работы: 10.00-22.00

Праздничное открытие: 28 декабря с 10.00 до 19.00

www.galamart.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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