Чудеса под елкой

ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

Новый год - пожалуй, самый семейный праздник. И самый любимый для детишек, ведь когда еще вокруг бывает так много волшебства? Но в домашнем кругу в ожидании Деда Мороза, к сожалению, отметить его могут не все: много тех, кто встречает зимние праздники в детских домах. Но как здорово сделать доброе дело и заглянуть к малышам! Именно так поступила «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» вместе с партнерами. По традиции мы отправились в центр содействия семейному воспитанию № 2 на Васильевском острове. Наша дружба с учреждением насчитывает не один год. Мы видимся с ребятами и без повода, и по праздникам. И, конечно, мы не могли не навестить ребятишек накануне Нового года.

Сейчас в центре 47 ребят. Больше маленьких, но есть и старшие школьники. Кто-то здесь находится вместе с братьями или сестрами. Пришли мы не только поиграть и пообщаться с ребятами, а подготовили для них целый праздник! В концертном зале центра оживленно. Вместе с воспитателями сюда спешат дети из разных групп - и совсем малыши, и постарше. Узнают старых знакомых и бегут к нам:

- Ура! Вы пришли! А у нас елка вот такая красивая!

А в зале ребят уже ждет огромный Рыжий Кот - талисман Группы «Эталон», который пришел повеселить малышей. Детишки сразу же обступили героя, бросились обниматься, чесать его за ушком и спрашивать, как у него дела. Ведь этот котик им уже знаком - он тоже не первый раз приходит к ребятам в гости.

- Котик-котик, скажи «мяу»! Котик, потанцуй! - просят ребятишки.

Рыжий кот – любимец детишек.Фото: Андрей ГАШЕВ

Наступает настоящее веселье, и звенит смех. Тем временем за кулисами уже готовы к празднику другие артисты. Все зрители из разных групп в сборе, рассаживаются по местам и можно начинать праздник! Первое слово берет генеральный директор «Комсомольской правды в Петербурге» Иван Власов - он тоже приехал повидаться с детишками. И общий язык нашелся тут же! Взрослые газеты малыши, конечно, пока не читают, а вот журнал про фиксиков - главных героев нынешних детей - конечно, знают. Его как раз выпускает издательский дом «Комсомольская правда». Наперебой ребята начали рассказывать про маленьких человечков своему гостю.

- Я вас всех поздравляю с Новым годом. Желаю вам, чтобы вы росли, были бодры, веселы и здоровы! А тем, кто еще не умеет читать и считать, научиться, тогда вы точно сможете всех победить! - поздравил ребят Иван Власов.

ДЕД МОРОЗ, ВЫХОДИ!

А теперь - время главных новогодних героев. К ребятам выходит неземной красоты Снегурочка. Вот только Дед Мороз задержался по дороге - попал в метель и застрял в сугробах. Поэтому малышам нужно ему помочь и растопить снежок. А что нужно для этого? Конечно, зажигательно потанцевать со Снегурочкой.

- Кажется, мы справились, ребята! Снежок растаял! Попробуем позвать Деда Мороза? - говорит Снегурочка.

- Да! Дедушка Мороз, выходи! Де-ду-шка Мо-роз! - кричат что есть мочи малыши.

И вот тот самый волшебник с седой бородой и в красной шубе прямо здесь!

- Какие вы все нарядные, какие красивые! Видно, что готовились к празднику, - похвалил ребят сказочный гость.

И елочка у ребят Деду Морозу очень понравилась, только огни на ней еще не горят.

- Тут нужны заветные слова! Кто знает? - спрашивает волшебник.

- Елочка, гори! - кричат ребята, и тут же зеленая красавица засветилась огнями.

Конечно, без хороводов вокруг елочки не обойтись. Время новогодних песен, а потом танцев, игр и конкурсов. И поздравлений. Трогательный подарок помогли нам подготовить и читатели «Комсомольской правды». Петербуржцы отправляли в редакцию добрые пожелания для ребят из детского дома. Мы все их передали малышам. А зачитал открытки сам Дедушка Мороз. Ребятишки внимательно слушали, и глаза их горели, ведь кто-то незнакомый написал им праздничные послания!

Ждала встречи с детками и еще одна гостья. В героине в фантазийном ярком костюме ребята сразу узнали Единорожку. Она пригласила детей в волшебную страну Пузырляндию и приготовила целое шоу мыльных пузырей! Цветные шарики летают в воздухе - то маленькие, то гигантские. Поучаствовать в представлении смогли и сами детишки: «спрятаться» в огромный пузырь попробовали самые отважные.

Мыльные пузыри любят все дети.Фото: Андрей ГАШЕВ

ВОЛШЕБНЫЕ ПОДАРКИ

Настроение у ребят точно новогоднее! А ведь их еще ждут подарки. Подарков так много, что в мешок к Деду Морозу они даже не поместились. Целые пакеты игрушек и сладостей приготовили для ребят наши партнеры. Компания «Бионорика» - ведущий мировой производитель лекарственных средств растительного происхождения - всегда поддерживает «Комсомолку» в благотворительных проектах. Каждый раз представители компании дарят воспитанникам полезные и приятные подарки, так как одним из направлений производителя лекарств из Германии является благотворительность. В компании уверены, что дети - это святое и дарить им радость, значит, делать чуть-чуть счастливее всю страну.

Всегда активно участвует в социальных мероприятиях Группа «Эталон». Именно она привела к ребятам любимого героя - ростовую куклу Рыжего Кота. Компания поддерживает благотворительные акции, регулярно проводит мастер-классы для студентов и школьников, экскурсии на стройплощадках, активно участвует в реконструкции и строительстве памятников, возводит детские сады и школы, проводит акции озеленения, занимается благоустройством городских парков. В этом году Группа «Эталон» передала центру содействия семейному воспитанию № 2 оборудование для развития ребят.

Пришла поздравить детишек и компания «Сигма Моторс» - официальный дилер Volkswagen.

- Мы считаем, что очень важно поддерживать такие добрые, светлые и значимые мероприятия. И мы очень рады, что причастны к этому и сделали хотя бы один день для детишек таким веселым. Хотим пожелать ребятам большого счастья, тепла, уюта и исполнения самых заветных желаний! - сказала руководитель отдела маркетинга официального дилера Volkswagen «Сигма Моторс» Анна.

Новогоднюю акцию традиционно поддерживают партнеры «Комсомолки».Фото: Андрей ГАШЕВ

Под занавес праздника, конечно, нужны фотографии на память - с Дедом Морозом и Снегурочкой, гостями и воспитателями. Теперь пришло время с новогодними героями попрощаться. Но они еще обязательно придут в следующем году!

- Это был лучший праздник! - делится трехлетний Коля.

Радостные и счастливые малыши получили не только массу впечатлений, но и подарки.Фото: Андрей ГАШЕВ

Малыши расходятся по своим группам радостные и счастливые. Несут заветные подарочки - у каждого свой собственный и не надо ничего ни с кем делить. Только угощать по дружбе! Скоро у ребят ужин, а компания «Достаевский» приготовила для них к чаю сладкий подарок - вкусные пироги. После такого насыщенного дня малыши точно будут крепко спать!

- Конечно, ребята очень ждали этот праздник, готовились, выбирали, что наденут. Для всех детей праздник - это важно, а Новый год вдвойне важно. И когда они ждут чудес и чудеса им дарят, это незабываемые ощущения. Это было видно сейчас и по их лицам, когда они выходили из зала, - поделилась с «Комсомолкой» старший воспитатель центра содействия семейному воспитанию № 2 Наталья Гриценко.