А вы знаете, что символ 2020 года - белая крыса? Что любит этот грызун больше всего на свете? Правильно - сыр! А значит, на праздничный стол обязательно надо поставить тарелочку с этим продуктом. Какой же выбрать, чтобы не было мучительно невкусно? У «Комсомолки» есть ответ. Мы вместе с экспертным жюри провели тест молочных продуктов. Сделали все самое сложное за наших читателей и теперь готовы поделиться результатами предпраздничной дегустации.

А СУДЬИ КТО?

Итак, мы пригласили в пресс-центр «Комсомольской правды в Петербурге» представителей совершенно разных сфер. И считаем, что это правильно, ведь сыр любят все, вне зависимости от возраста и профессии. «Жюрить» за стол сели: актер, знакомый всей стране по сериалу «Кто в доме хозяин?», а нам, петербургским театралам, - по постановкам в театре, Андрей Носков, за представление активного образа жизни отвечала хоккеистка ХК «Динамо СПб», член сборной России Евгения Дюпина, для профессионального и качественного подхода к продукту мы пригласили шеф-повара ресторана «Марсала» Алексея Пенгерота, ну а украшением нашей дегустации стала победительница городских, региональных и международных конкурсов хореографического искусства юная Софочка Кнороз.

Еще одна парочка занимала отдельный судейский стол: крысы Илай и Наки. Их выбор был важен, ну как же без этого? Все-таки надо уважать символ будущего года.

ВКУСНАЯ ДЕГУСТАЦИЯ

Наше вкусное мероприятие было душевным, зал украшен мишурой и новогодней елкой, праздничная музыка создавала особое настроение. Однако рассиживаться было некогда, все же мы собрались по очень важному поводу: нам нужно было решить, какой сыр лучше выбрать к новогоднему столу.

Андрей Носков очень тщательно выбирал победителя.Фото: Андрей ГАШЕВ

Итак, гости по очереди перепробовали одиннадцать видов сыра: козий, сливочный, пряный, с плесенью и так далее. Они их осматривали, пробовали и оценивали по 10-балльной шкале. Отметки ставили в специальный оценочный лист, учитывали сразу несколько параметров: цвет, запах, консистенцию, вкус и общее впечатление.

- Знаете, я сыр обожаю, - признался актер Андрей Носков. - Бывал во многих странах, перепробовал множество разных блюд и продуктов, но сыр - обязательная часть гастрономического тура по местным ресторанам и магазинам.

- Не скажу, что сыр очень люблю, но он обязательный продукт для спортсменов, так как в нем содержится кальций, - взяла слово хоккеистка.

- А мне нравится сыр, потому что его можно брать с собой на перекус, - улыбнулась Софочка.

Уточним, нашим экспертам мы специально предлагали тарелки без указания названий и марок, чтобы все было честно. И торговая марка никак не повлияла на выбор.

- Это все отечественный производитель? - уточнил шеф-повар, дожевывая третий кусочек. - Да? Ну тогда молодцы, научились делать не хуже, чем в Европе! Кстати, вот этот козий сыр я бы рекомендовал в паре с бокалом белого вина. К новогоднему столу идеально!

Настало время подведения итогов. Лучшими из лучших стали образцы под номерами 1, 4 и 11. А что за продукты скрываются под этими цифрами?

КОНКРЕТНО

- Сыр Oltermanni компании Valio победил в номинации «Верность финским традициям»

- Сыр Palermo производителя «Свитлогорье» победил в номинации «Европейское качество»

Сыр Palermo производителя "Свитлогорье" победил в номинации "Европейское качество".Фото: Андрей ГАШЕВ

- Сыр компании «Ушастая коза» победил в номинации «Выбор гурманов»

Сыр компании "Ушастая Коза" победил в номинации "Выбор Гурманов".Фото: Андрей ГАШЕВ

КСТАТИ

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