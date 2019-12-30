Участковый, «банда» черных риэлторов которого убила 10 человек, получил 12,5 лет колонии
Бывший участковый уполномоченный из Петербурга Сергей Крохин теперь будет обдумывать 10 убийств, которые совершила его банда, всю жизнь. Суд Северной столицы поставил вторую точку в истории кровавых расправ, которые совершали "черные риэлторы". Подыскивать своих жертв экс-сотрудник МВД со своими подельниками начал после пенсии. Крохин рассказывал своим коллегам, что хочет заняться сделками с недвижимостью. Но, что они будут написаны кровью, естественно не упоминал.
В банду участкового тогда вошел еще один пенсионер МВД по фамилии Агеев. Бывший силовик занимался юридическими вопросами оформления недвижимости. Двое штатных "киллеров" Зубов и Зорин непосредственно убивали. Их родственницы Торочкова и Годовикова женились на будущих жертвах, чтобы после их смерти завладеть квартирами.
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"Комсомолка" уже подробно рассказывала историю этой необычной "банды". Со своей супругой участковый был еще со школьной скамьи, и она даже представить не могла, что перед самой пенсией майор решиться пуститься во все тяжкие.
Все 10 убийств были замаскированы под несчастные случаи. Преступники спаивали своих жертв, а потом подстраивали передозировку наркотиками. Некоторых жертв они надежно прятали, и люди считались без вести пропавшими. К слову, некоторые тела все же находили. Это делал сам участковый уполномоченный.
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Ранее суд Петербурга приговорил Сергея Крохина за шесть убийств к пожизненному сроку. После этого экс-силовик рассказал еще о четырех убийствах. И сейчас суд вынес второй приговор.
- Приговором суда Крохину, заключившему досудебное соглашение о сотрудничестве, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12,5 лет, без штрафа и ограничения свободы, - поясняют в ГСУ СКР по Петербургу. - По совокупности приговоров Крохин осужден к пожизненному лишению свободы, с отбыванием наказания в ИК особого режима.
Уголовное дело сообщников участкового еще рассматривается в суде.
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ИСТОЧНИК KP.RU