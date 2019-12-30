Новогодняя почта SKODA Авто Премиум разослала сотни открыток по всей России

Накануне новогодних праздников группа официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум» открыла почту Деда Мороза в МЕГА Парнас. Целую неделю, с 22 декабря 2019 года посетители одного из крупнейших торговых комплексов Петербурга имели возможность бесплатно отправить открытки своим друзьям, родным и близким в любой населенный пункт России. Заботу о печати открыток, сборе, доставке и оплате новогодней рассылки взяла на себя группа «Авто Премиум».

Фото предоставлено группой «Авто Премиум».

Новогоднее почтовое отделение разместилось на экспозиционной площадке в галерее МЕГА Парнас рядом с автомобилем ŠKODA KODIAQ, в этом году осуществляющем трансфер Деда Мороза на Озорную Елку в Симагино.

Предпраздничная неделя оказалась удачной для любителей шоппинга по-крупному - все поклонники ŠKODA получили возможность приобрести автомобиль по выгодным ценам.

- Мы планируем приобрести KODIAQ, ведь в нашей семье будет пополнение. Мне понравился диванчик, который двигается назад. Места более чем достаточно, - рассказал Михаил, один из гостей площадки официальных дилеров ŠKODA.

Фото предоставлено группой «Авто Премиум».

В прошедшие выходные на стенде ŠKODA для гостей была организована праздничная программа с конкурсами, мастер-классами для детей, подарками и яркой фотозоной. Маленькие автомобилисты тестировали мини-авто ŠKODA, рисовали, наносили новогодний аквагрим, угощались сладостями.

Для взрослых посетителей всю неделю велась запись на тест-драйв ŠKODA в дилерские центры «Авто Премиум», тестовый парк которых насчитывает 21 автомобиль, что для Петербурга – рекордная цифра.

Фото предоставлено группой «Авто Премиум».

Посетители экспозиции получили льготные билеты в парк Озорные Белки, куда уже 28 декабря отправится ŠKODA KODIAQ на праздничное мероприятие с участием главного зимнего волшебника Деда Мороза и других сказочных персонажей.

Праздники в самом разгаре, а забронировать и внести предоплату за автомобиль ŠKODA можно дистанционно на интернет-портале «Авто Премиума».

Так что, если вы решили приобрести ŠKODA, «Авто Премиум» сделает вам, пожалуй, лучшее предложение в Петербурге.

Ведь ŠKODA в Петербурге уже 25 лет с «Авто Премиумом».

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