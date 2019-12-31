Озорная Елка 2020 прошла с Авто Премиумом

В субботу, 28 декабря, с раннего утра в парке Озорные Белки ожидали волшебного гостя. Все было подготовлено к его визиту. Альпака причесана и стильно подстрижена, кролики вымыты с шампунем, а население шумного птичника рассажено по жордочкам. А главное - озорные белки на время прекратили суету и чинно расположились на ветках.

Фото предоставлено группой «Авто Премиум».

Но уже накануне ночью, пока все спали, в парк пробралась вредная Баба Яга, задумавшая сорвать намечающийся праздник. А проблемы у Деда Мороза началась еще задолго до этого - приболели новогодние олени. Вот тут и пришел на помощь бурый Мишка, хорошо знакомый со своим тезкой SKODA KODIAQ. Откликнувшись на экстренное сообщение по новогодней почте, чешский автомобиль мигом доставил Дедушку в Симагино на семейный праздник.

Фото предоставлено группой «Авто Премиум».

А Баба Яга, как ни старалась, не сумела сорвать мероприятие, хотя ей и удалось на время остановить новогодний снег.

На праздник приехали сказочные гости и петербургские семьи с детьми. Все отлично повеселились, а взрослые с пользой провели время, познакомившись с популярным внедорожником SKODA KODIAQ. Для них был организован выездной шоу-рум с записью на тест-драйв и профессиональными консультациями специалистов «Авто Премиума».

Фото предоставлено группой «Авто Премиум».

Были в Симагино и веселые хороводы у нарядной елочки на лесной полянке, и чаепитие с Дедом Морозом, и детский тест-драйв мини-авто SKODA, и, конечно, новогодние подарки. Елка получилась озорной!

Фото предоставлено группой «Авто Премиум».

Дедушка Мороз отправился дальше - на следующую праздничную Елку, продолжая свой новогодний маршрут по Северной столице, и исполняя заветные желания детей и взрослых. А если ваше заветное желание - новенький автомобиль, вам надо поспешить в «Авто Премиум», там продлили новогодний сезон удивительных цен до конца каникул!

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