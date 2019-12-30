2019-12-30T15:15:00+03:00
Общество

Погода на январь 2020 года в Санкт-Петербурге: Частые осадки, оттепели и температура выше нормы

Синоптики рассказали, какой будет погода в январе 2020 года в Санкт-Петербурге
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Погода в январе в Петербурге будет теплее обычного.Погода в январе в Петербурге будет теплее обычного.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Первые дни декабря в Петербурге начались по-зимнему: в городе легли сугробы, а столбик термометра уверенно держался ниже нуля. Но такого запала хватило ненадолго. Вскоре снежные заносы превратились в лужи, а температура пошла на рекорд. Месяц вошел в пятерку самых теплых декабрей за всю историю метеонаблюдений в городе на Неве. И теперь синоптики рассказали, какой будет погода в январе 2020 года в Санкт-Петербурге.

Уже сейчас ясно: надеяться на снежное начало января смысла нет. Город окажется по власти активных циклонов. Они принесут в наши края теплый и влажный воздух с Атлантики. Погода будет облачная, с частыми осадками и оттепелью.

В ближайшие две недели под ногами будет слякоть. Фото: Артем КИЛЬКИН

В ближайшие две недели под ногами будет слякоть.Фото: Артем КИЛЬКИН

- В среднем бывает 23 дня без солнца и 20 дней с осадками. Суммарная продолжительность солнечного сияния в норме в январе составляет 19 часов, - рассказала «Комсомольской правде» в Петербурге руководитель сектора долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Петербурга Наталья Мироничева. - Обычная среднемесячная температура для января – 7,8 градусов мороза. Однако в грядущем месяце температурный фон будет выше этого значения. По крайней мере, в первой половине месяца.

По словам синоптика, в отдельные дни в городе все же будет морозно. Точнее, столбик термометра приблизится к нормальным значениям.

- Во второй половине месяца есть надежда на то, что установится зимняя погода со снегом и обычной для этого времени температурой воздуха, - уточнила Наталья Мироничева.

При этом, по прогнозам, осадков будет больше климатической нормы. Поэтому, несмотря на Новый год, убирать зонтики на антресоли еще рано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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